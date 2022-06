Twitter, Topluluklar İçin Yeni Özellikler Test Ediyor

Twitter, kullanıcılarının parçası oldukları Topluluklar içinde "Sizin İçin" ve "En Son" zaman çizelgeleri arasında geçiş yaparak Toplulukların sohbetlerine katılabilmelerinin yeni yollarını test ettiğini duyurdu. Bu küçük test, bazı iPhone, Android ve web kullanıcıları için kullanıma sunuluyor.

Twitter'a göre bu yeni Topluluklar özelliği, insanların benzer ilgi alanlarını paylaşan diğer bireyleri bulmasına yardımcı olmak ve "kendileriyle en alakalı konuşmalara katılmak için rahat bir alan" sağlamak için tasarlanmış durumda. Twitter bu özelliği şu şekilde özetliyor:

"Herhangi biri Harry Styles hayranı, yemek aşığı veya Xbox meraklısı olsun, bir Topluluk'ta, özellikle de çok fazla aktiviteye sahip alanlarda sohbetlere ayak uydurmanın zor olabileceğini biliyoruz. Bu yeni testle, bunu daha basite indirgiyoruz. Artık isanların Topluluk zaman çizelgelerini kişiselleştirmeleri ve en çok önemsedikleri sohbetleri takip etmeleri daha kolay."

Twitter, Ana Sayfa'daki Deneyimi Topluluklara Taşıyor

Şu andan itibaren, her kişinin seçtiği ayar, o Twitter Topluluğunu her ziyaret ettiğinde yeni varsayılan ayarı olacak. Ayar tamamen benzersizdir, bu da herhangi bir zamanda değiştirilebileceği ve her Topluluğun kendine ait ayarı olabileceği anlamına gelir.

Twitter, aynı deneyimi hâlihazırda ana akışında zaten sunuyor. Topluluktaki bu değişiklikle birlikte şirket, insanlara en son gelişmelerden haberdar olma ve takip ettiği konular içinde en alakalı ve ilgi çekici sohbetleri görme seçeneği sunmak istiyor. Bu testin şu anda bir parçası olanlar, bu zaman çizelgelerinin tıpkı Twitter Ana Sayfa'sında olduğu gibi, her Topluluğun sağ üst köşesinden değiştirilebileceğini görecekler.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.