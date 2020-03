Twitter, Trump'ın da Paylaştığı Videoya Manipülasyon İşareti Koydu

Sosyal medya devi Twitter, yaklaşan seçimler öncesinde platform üzerinde paylaşılan siyasi içerikli reklamlar konusunda önemli değişiklikler yapmıştı. Bunun bir sonucu olarak geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump tarafından retweet edilen bir videoyu, manipülasyon olarak işaretledi.

Twitter, daha önce aldığı reklam politikası kararlarını 5 Mart itibarıyla güncelleyerek daha sıkı hale getirmişti. Yapılan değişikliklerden etkilenen ilk isim ise Beyaz Saray Sosyal Medya Sorumlusu Dan Scavino oldu. Scavino tarafından paylaşılan ve Donald Trump'ın seçimlerdeki rakipleri arasında yer alan Joe Biden'ı hedef alan bir video, manipülasyon olarak işaretlendi. Aynı videoyu ABD Başkanı resmi Twitter üzerinden RT yaparak, takipçileri ile paylaşmıştı.

Twitter geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla, "Kişilere zarar vermesi muhtemel, sentetik ya da manipüle edilmiş" medya ögelerini ayıklayacağını dile getirmişti. Üzerinde oynanmış ya da değiştirilmiş görseller, videolar vb. paylaşımlar, Twitter kullanıcılarına bu şekilde gösterilecekti. Daha doğrusu Twitter, manipüle edildiğini fark ettiği paylaşımlara manipülasyon uyarısı koymayı vaat etmişti.

Just in: Twitter applied its new manipulated media label for the first time to a deceptively edited video of Joe Biden. It was shared by White House social media director Dan Scavino, and retweeted by the president. pic.twitter.com/PggcCwMNkx