Twitter Trump’ın Hesabını Yasakladıktan Sonra Yanlış Bilgi Oranı Düştü

Twitter Trump’ın hesabını geçtiğimiz haftalarda önce geçici bir süreliğine sonra da kalıcı olarak yasakladığını duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası’nda yaşananlar sonrasında uygulanan yaptırım daha sonra yerini süresiz yasağa bırakarak birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini toplamıştı.

Kongre binasında yaşananlar sonrasında Twitter’ın haricinde birkaç platform daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın hesabını yasaklama kararı aldığını açıklamıştı. Bu platformların içerisinde TikTok, Reddit, Facebook, YouTube, Twitch gibi platformlar yer almıştı. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, olayların biraz daha durgunluk kazandığı sırada sosyal medya platformunda bulunan hesabında bir gönderi paylaşmış ve Trump’ın hesabının kalıcı olarak yasaklandığını aşağıda yer alan ifadelerle açıklamıştı.

“Son birkaç yıldır Başkan Trump’ın platformumuzu kendi kurallarımıza uygun şekilde kullanmasına izin veriyoruz. Politikalarımızı ihlal ettiği zamanlarda bazen gönderilerini kaldırdık bazen gönderilerini hassas olarak işaretledik. Bunu yaptık çünkü halkın siyaset konuşma ve tartışma hakkının olduğunuzu düşünüyoruz ancak şu anki durum öncekilerden farklı. Sergilenen bu hareketler, demokratik yollarla seçilmiş bir başkana karşı şiddetli kışkırtma yapmak için platformumuzun kullanılmasını içeriyor.”

Zuckerberg’ün açıklaması ile Facebook’tan süresiz olarak yasaklanan Trump, ertesi gün Twitter’dan da süresiz olarak yasaklanmıştı. Twitter konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “realDonaldTrump hesabında paylaşılan son tweetleri yakından inceledikten sonra daha fazla şiddete teşvik etme ve kışkırtma gibi risklerden ötürü hesabı kalıcı olarak yasakladık.”

Twitter CEO'su Jack Dorsey yasaklar üzerine çoğalan tepkilere bir cevap niteliğinde tweet yayımladı. Bu tweette ise şu sözleri kullandı:

“Trump'ın hesabını yasaklamaktan gurur duymuyor veya bununla övünmüyorum. Böyle bir yaptırım uygulayacağımız konusunda oldukça net bir uyarı verdik. Daha sonra hem Twitter içinde hem de Twitter dışında fiziksel güvenliği tehdit eden olaylara dayanarak bir karar aldık. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum bizim tüm eylemlerimizi kamu güvenliğine odaklı hale getirmeye zorladı. Çevrim içi ortamda yapılan konuşmanın dış dünyayı nasıl etkilediği bariz bir şekilde ortadadır. Bu, her şeyden önce bizim politikamıza aykırıdır.”

Dorsey sözlerini platformun yaptırımlarını eleştirenlere şu kısa cümle ile sonlandırdı: “İnsanlar bizim kurallarımıza ve yaptırımlarımıza katılmazlarsa başka bir hizmeti kullanabilirler.”

Twitter Trump’ın Hesabını Yasaklayınca Yanlış Bilgi Paylaşımı Durakladı

Son paylaşılan veriler, seçimde hile ve benzeri komplo teorilerinin sosyal medya platformu genelinde uygulanan hesap temizliğinden sonra yüzde 67 ila 99 arasında bir düşüş yaşadığını gösterdi. Trump ve bazı destekçileri Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify ve Twitch dahil olmak üzere diğer platformlardan da yasaklanmıştı.