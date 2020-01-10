Twitter "Tüm Yanıtları Engelle" Özelliğini Test Ediyor

Twitter, kullanıcıların paylaştığı durumlara kimlerin yanıt verebileceğini kontrol etmelerini sağlayan veya yanıtları tamamen engelleyebilecek yeni özelliğini test edeceklerini söyledi.

Çevrimiçi zorbalık ve tacizi önlemek için Twitter, tweet'lerinize kimlerin cevap verebileceğini kontrol etmenize izin verecek . CES'te konuşan şirketin ürün yönetim direktörü Suzanne Xie, sosyal ağın konuşmalara önemli değişiklikler getirdiğini söyledi. Xie, "Kullanıcıların, Twitter'daki sohbete katılmakta güvende hissetmelerine yardımcı olmak istiyoruz" diyor.

Bu hareket, sosyal medya şirketlerinin "siber zorbalık" olarak adlandırılması konusunda giderek artan bir baskı altında kalmasıyla ortaya çıktı. Bu yılın başlarında test edilecek yeni özellik, kullanıcıların yanıtlar için dört farklı ayar seçmesine olanak tanıyacak:

Global : Herkesin yanıt vermesine izin ver

Grup : Kullanıcının takip ettiği veya bahsettiği kişilerden gelen yanıtlara izin ver

Panel : Belirtilen kişilerden yanıtlara izin ver

Özel: Hiçbir yanıtlamaya izin verme

Sosyal medya şirketleri, tacizle nasıl başa çıktıklarına dair yoğun bir inceleme ile karşı karşıya kalmakta. Bu da firmaların ve hükümetlerin bu sorunu çözmek için önlemler almalarına yol açıyor. Örneğin geçen Aralık ayında YouTube, ırk, cinsiyet veya cinsellik gibi korunan özelliklere dayanan videolara izin vermeyeceğini söyledi.