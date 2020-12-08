Twitter Türkiye’nin 2020 Enleri Açıklandı!

Twitter Türkiye’nin 2020 enleri belli oldu. Ülkemizde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanıcılan sosyal medya platformu Twitter’da bu yıl en çok hangi konular konuşuldu ve en çok konuşan isimler neler? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Twitter Türkiye’nin 2020 Enleri Neler Oldu?

Twitter Türkiye’nin 2020 enleri duyuruldu. Peki, Türkiye’de yer alan kullanıcılar, 2020 yılında en çok hangi isimleri konuştu, en fazla kullanılan etiketler neler oldu? Popüler sosyal medya platformu tarafından yapılan açıklama ile beraber 2020 yılının enleri belli oldu.

Bu yıl Türkiye’nin Twitter gündeminde yeni tip koronavirüs salgını ve depremler yer aldı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, ülkemizde de uzun bir süredir yer alıyor. Bu yıl meydana gelen bir diğer felaket ise depremlerdi. Bu sene meydana gelen depremler nedeni ile çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

Popüler sosyal medya platformunda bu yıl en çok ismi geçen hesap Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Twitter hesabı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok popüler hale gelmişti. Bakan Fahrettin Koca, 4 milyonu aşkın yeni takipçisi ile birlikte takipçi sayısı en çok artan hesap oldu.

Bakan Koca’nın 16 Mart tarihinde paylaştığı kamu spotu tweeti ise en çok retweet edilen tweet oldu. Sağlık Bakanı tarafından sosyal medyada paylaşılan kamu spotunda Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez bulunuyor.

Bu sene sosyal medya platformunda en çok ismi geçen hesaplar listesinin ikinci sırasında ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yer aldı. Bakan Selçuk da COVID-19 salgını döneminde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu. Listenin üçüncü sırasında ise K-Pop denildiğinde akla ilk gelen müzik gruplarından bir tanesi olan BTS bulunuyor. BTS grubu, Twitter’da dünyanın en çok konuşulan 6. ismi olmayı başardı.

Haluk Levent, Twitter’ın gündemini belirleyen isimler arasında yer almayı başardı. Levent, 2017 yılında kurduğu AHBAP topluluğu ile beraber Türkiye’nin 68 şehrinde yardım ve dayanışma çalışmaları yapıyor. Sanatçı Haluk Levent’in takipçi sayısı bu yıl bir milyon arttı.

2020’nin En Çok Kullanılan Etiketleri

Bu yıl en çok kullanılan etiketler listesinin ilk sırasında “Survivor2020” yer alırken listenin ikinci sırasında ise “Deprem” bulunuyor. En çok kullanılan etiketler arasında yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile “evdekal” ve “covid19” etiketleri de yer aldı.

En Çok Etkileşim Alan Hesaplar

Paylaşılan bilgilere göre bu sene en çok etkileşim alan hesap Beşiktaş JK oldu. Beşiktaş futbol kulübü hakkında 10 milyonu aşkın tweet atıldı. Medipol Başakşehir ise hakkında en çok tweet atılan 4. futbol kulüp oldu. Fenerbahçe, 867 bin yeni takipçi ile beraber bu yıl en çok takipçi kazanan futbol kulübü oldu.

Basketbol alanında ülkemizde en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers oldu. Motor sporlarında sosyal medya platformunda hakkında en çok tweet atılan formula 1 takımı ise Renault Formula 1 oldu.