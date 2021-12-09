Twitter Türkiye 2021 Enleri Açıklandı

Twitter Türkiye 2021 enleri belli oldu. Peki, oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda bu yıl en çok hangi hesaplar konuşuldu ve en fazla hangi tweetler etkileşim aldı? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Twitter Türkiye 2021 Enleri Neler Oldu?

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, 2021 yılında Türkiye'de de insanların iletişim kurabilmesi için buluşma noktası haline gelirken, sağlıktan siyasete, müzikten spora gündemin nabzını tutmayı başardı.

Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isimlerini, hashtag'lerini ve Tweetlerini açıkladı. Twitter Türkiye'de en çok konuşulan hesaplar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Mesut Özil

Fatih Terim

BTS

EXO

Paylaşılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan kişi ve tweetler'de en çok bahsedilen isim oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise ikinci sırada bulunuyor. BTS listede 5. sırada yer alırken başka bir K-pop grubu EXO da listede ilk 20'de konumlandı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle salgın döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

Twitter'da en çok konuşulan isimlere baktığımızda futbol dünyasından iki isim ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında Fenerbahçe bulunuyor.

Twitter Türkiye En Çok Etkileşim Alan Tweetler

Mesut Özil'İn Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen paylaşım, sosyal medya platformunda en çok retweet edilen tweet oldu. İkinci sırada Beşiktaş'ın şampiyonluk tweeti yer aldı. Spor kulüplerinin önemli günlere ve sosyal konulara dair tweetleri de yoğun bir şekilde retweetlendi.

Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz.



🔗 https://t.co/Rf9U7o5Ghi pic.twitter.com/qr0SqwzMfL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021

En çok beğeni alan tweet Mesut Özil'in paylaşımı oldu. Özil'in Fenerbahçe'nin tweetini alıntılayarak emojili paylaşımı 600 binin üzerinde beğeni aldı.

En çok beğeni alan Tweetlere baktığımızda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri de boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkma sevincini paylaştığı tweet'i oldu. Ayrıca Mete Gazoz'un altın madalya gururunu Türk halkıyla paylaştığı tweet de büyük ilgi çekti.

Günaydın Türkiye’m🇹🇷

Ben yarı finaldeyim.. Hep birlikte tarih yazıyoruz📜 #Tokyo2020 pic.twitter.com/H874a52BLN — Buse Naz Çakıroğlu (@busenazckroglu) August 1, 2021

Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. pic.twitter.com/DFGav5m4vw — Mete Gazoz (@metegazoz) July 31, 2021

Twitter Türkiye En Çok Kullanılan Hashstag'ler (Etiketler)

#manavgatyaniyor

#marmarisyaniyor

#Survivor2021

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