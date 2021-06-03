Twitter Türkiye Gündeminin Büyük Bir Kısmı Sahte!

Twitter Türkiye gündemi ile ilgili bir araştırma yapıldı. EPFL tarafından yapılan araştırma ile birlikte ülkemizdeki Twitter trendlerinin yaklaşık yarısının sahte olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Twitter Türkiye Gündeminin %47'si Gerçek Değil

Sosyal medya platformları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günlük hayatımızda uzun süre vakit geçirdiğimiz Twitter'da trendler bölümü yer alıyor. Gün içerisinde en çok konuşulan konuların yer aldığı trendler, kullanıcılar tarafından en çok vakit geçirilen bölümlerden bir tanesidir. Bu sebepten ötürü bu bölüm, çoğu zaman kötü niyetli kişilerin bir aracı olabiliyor.

Trendler bölümü, algı oluşturma ve yönetme konusunda da kullanılabiliyor. Örneğin, sosyal medyada gerçek olmayan bir bilgiyi çok hızlı bir şekilde yaymak için trendler kullanılabiliyor. Böylece kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşılabiliyor.

EPFL, Türkiye'deki ve dünyadaki Twitter trendleri ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. 2015 ile 2019 yıllarını kapsayan araştırmanın sonucu ise çok sayıda kullanıcının şaşırmasına neden oldu. Araştırmanın sonucuna göre ülkemizdeki Twitter gündeminin yüzde 47'si, dünya genelindeki trendlerin ise yüzde 20'si sahte.

Haziran 2015 ile Eylül 2019 yılları arasındaki trendlerin yaklaşık yarısının sahte olması, bu bölümün çoğunlukla kötü niyetli kişiler tarafından algı oluşturmak için kullanıldığını gözler önüne seriyor. Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre Twitter'ın gündem bölümünde bir güvenlik açığı yer alıyor. Hangi konuların gündem olacağına karar veren algoritma, güvenlik açığı nedeni ile silinen tweetleri dikkate almıyor.

Tespit edilen sahte trendler arasında kimlik avı uygulamaları, kumar promosyonları, dezenformasyon kampanyaları, siyasi sloganlar, savunmasız topluluklara karşı nefret söylemi ve hatta evlilik teklifleri yer alıyor. Araştırmanın yazarlarından Tuğrulcan Elmas, Haziran 2015 - Eylül 2019 tarihleri arasında 108 bin bot hesabını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Araştırmanın yazarlarından Rebekah Overdorf, tespit ettikleri sahte trendlerden bir tanesini paylaştı. Overdorf, sahte trendlerden bir tanesinin "#SuriyelilerDefolsun" olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığını Twitter'a iki kez bildirdi. İlkinde şirket herhangi bir değişiklik yapmayı reddetti. İkincisinde ise gönderilen e-postaya herhangi bir yanıt gelmedi. Yani şu anda algoritmadaki güvenlik açığı devam ediyor.