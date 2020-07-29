Twitter Yasaklarla Dans Ediyor: Türkiye'nin Taleplerini Kabul Etmedi!

Bir süredir sosyal medya platformlarının gündeminde bulunan sosyal medya düzenlemesi geçtiğimiz saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarının ülkemizde en az bir adet temsilci bulundurması gerekirken Twitter, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemiş gibi gözüküyor.

Twitter Talepleri Kabul Etmezse Ne Olacak?

AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı yaptığı açıklamada "Ağırlıklı olarak Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor." ifadelerini kullandı. Yani diğer sosyal medya platformlarının ılımlı yaklaştığı sosyal medya düzenlemesi Twitter tarafından olumlu karşılanmamış gibi gözüküyor.

Peki Twitter bu kararları uygulamazsa nelerle karşılaşacak?

- Temsilci bildirmeyen şirketlere ilk etapta 10,000,000 TL'e kadar para cezası uygulanacak.

- Para cezasının tebliğinden sonraki otuz gün içerisinde halen temsilci bildirilmezse 30,000,000 TL'e kadar ikinci bir para cezası uygulanacak.

- İkinci para cezasının tebliğinden sonraki otuz gün içerisinde halen temsilci bildirilmezse reklam yayın yasağı uygulanacak.

- Reklam yayın yasağının alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde halen temsilci bildirilmezse internet sitesine ait bant genişliği yüzde 50'ye kadar daraltılabilecek.

- Bu kararın kabul edilmesini izleyen otuz günlük süreçten sonra halen temsilci bildirilmezse internet sitesine ait bant genişliği yüzde 90'a kadar daraltılabilecek.

Sosyal Medya Düzenlemesi Neleri İçeriyor?

Ülkemizdeki günlük erişimi bir milyon ve üstünde olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de en az bir tane temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görüntülenebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

Peki siz sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisten geçen bu düzenleme sosyal medya kullanıcıları için olumlu mu yoksa olumsuz mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.