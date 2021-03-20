Twitter Türkiye'ye Temsilci Atayacak mı? Bakanlık Açıkladı

Twitter Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünyanın en popüler mikro blog platformunun ülkemizde temsilci bulundurup bulundurmayacağına ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Twitter Türkiye'de Temsilci Bulunduracak mı?

1 Ekim 2020 tarihinde “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile beraber günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir tane temsilci bulundurmaları gerekiyor. Sosyal ağ şirketlerinin ayrıca web sitelerinde iletişim bilgilerini açık bir şekilde yer vermesi gerekiyor.

Sosyal ağ şirketleri, verilen süre zarfında ülkemizde temsilci bulundurmadıkları için cezalar kesiliyor. Temsilci atamayan firmalara ilk olarak 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Bu cezanın ardından 30 gün içerisinde temsilci atamayan firmalara 30'ar milyon TL para cezası daha kesilmişti. Belritilen süre zarfında temsilci atamayan firmalara reklam yasağı uygulanmıştı. Bu yasak ile beraber ülkemizde yer alan küçük ve büyük bütün firmalar dahil söz konusu firmalara reklam veremiyor.

Çok sayıda sosyal ağ şirketi sosyal medya yasası çıkmasının ardından ülkemizde temsilci bulundurma kararı almıştı. Twitter ve Pinterest ise henüz böyle bir karar almamıştı ve reklam yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Dün Twitter'ın ülkemizde temsilci bulundurma kararı aldığına ilişkin bir iddia ortaya atılmıştı.

Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!



Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021

Bant genişliği kısıtlamasına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın ülkemizde temsilci bulunduracağını duyurdu. Böylece popüler sosyal medya hizmetinin temsilci atama kararı aldığı kesinleşmiş oldu. Şu anda yalnızca Pinterest söz konusu kararı almadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, yaptığı açıklamada, "Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti: