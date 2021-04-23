Twitter Türkiye Temsilcisi Belli Oldu!

Twitter Türkiye temsilcisi açıklandı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, ülkemizde şirket kurdu. Peki, sosyal ağ firmasının ülkemize kimi atadı? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

1 Ekim 2020 tarihinde "sosyal medya yasası" olarak bilinen 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile beraber günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir tane temsilci bulundurmaları gerekiyor. Sosyal ağ şirketlerinin ayrıca web sitelerinde iletişim bilgilerini açık bir şekilde yer vermesi gerekiyor.

Sosyal ağ şirketleri, verilen süre zarfında ülkemizde temsilci bulundurmadıkları için cezalar kesiliyor. Temsilci atamayan firmalara ilk olarak 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Bu cezanın ardından 30 gün içerisinde temsilci atamayan firmalara 30'ar milyon TL para cezası daha kesilmişti. Belritilen süre zarfında temsilci atamayan firmalara reklam yasağı uygulanmıştı. Bu yasak ile beraber ülkemizde yer alan küçük ve büyük bütün firmalar dahil söz konusu firmalara reklam veremiyor.

Çok sayıda sosyal ağ şirketi sosyal medya yasası çıkmasının ardından ülkemizde temsilci bulundurma kararı almıştı. Twitter ve Pinterest ise henüz böyle bir karar almamıştı ve reklam yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda iki şirket de ülkemizde temsilci bulundurma kararı almıştı. Böylece Türkiye'ye temsilci atama kararı almayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmamıştı.

Twitter Türkiye Temsilcisi Duyuruldu

Temsilci atama kararı alan bazı firmalar ülkemizde şirket kurarken bazıları ise henüz kurmadı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler sosyal medya platformu ülkemizde şirket kurdu. Ticaret Sicil Gazetesi'nde dün yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre "Twitter internet içerik hizmetleri limited şirketi” unvanı ile bir firma kuruldu.

Sözcü'deki habere göre sosyal medya hizmeti, 10 bin TL sermaye ile İstanbul'un Şişli ilçesinde şirket kurdu. Popüler sosyal ağ sağlayıcısının ülkemizde kurduğu şirketin müdürü T.I. Redwing LLC firması oldu. Tüzel kişi adına Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kevin Cope isimli kişi seçildi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google ve Çin merkezli popüler sosyal medya uygulaması TikTok da ülkemizde şirket kurmuştu.