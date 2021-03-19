Twitter Türkiye'ye Temsilci Atayacak Mı? Sevindiren İddia Geldi

Twitter Türkiye'ye temsilci atayacak mı? 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

YouTube Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya devleri temsilci atayacaklarını açıklamışlardı. Twitter'ın da kararını verdiği iddia ediliyor.

Twitter Türkiye'ye Temsilci Atayacak Mı?

Twitter'ın Türkiye'ye temsilci atama kararı verdiği bilgisi geldi. Para cezalarının ardından reklam cezası ile karşı karşıya kalan şirketin Türkiye'ye temsilci atayacağı iddia ediliyor. Henüz Twitter tarafından resmi bir açıklama yapılmamış durumda ancak gelen iddiaya göre şirket temsilci atayacak.

Sabah gazetesiniden Barış Şimşek'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Twitter yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı almış durumda.

Temsilci Atanmaz ise Ne Olacak?

Yasaya göre, Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak yaptırım uygulanacak.

İlk etapta devlere 10'ar milyon TL para cezası kesilmişti.

Ardından 30 gün içinde temsilci atamayan platformlara 30 milyon TL ceza daha kesilmişti.

Ocak 2021'de temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verildi.

Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak.

Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

Türkiye'de temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e Ocak 2021 itibarıyla reklam yasağı cezası verilmişti. Twitter, temsilci atama yönünde verme kararıyla, kısa süre sonra uygulanacak bant genişliği daraltma cezasını almamış olacak.

YouTube da Temsilci Atama Kararı Almıştı

YouTube'un da Türkiye'ye temsilci atayacağı bilgisi açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde YouTube tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti: