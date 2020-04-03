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Twitter, Türkiye'yi Hedef Gösteren Hesapları Sildi!

Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Twitter tarafından yapılan açıklamada Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı silindiği söylendi.

Twitter Çok Sayıda Hesabı Sildi!

Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen hesapların silindiği paylaşıldı.

Twitter Safety tarafından yapılan açıklamada El Fagr isimli Mısır kaynaklı bir ağ tespit edildiği ve bu ağa dahil olan 2 bin 541 hesabın silindiği bilgisi paylaşıldı. Bu ağın sahte hesaplar oluşturarak, Türkiye, Katar ve İran'a yönelik eleştirel mesajlar yayınladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'la ilişkisi tespit edilen 5 bin 350 hesabın silindiği de söylendi.

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