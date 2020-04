Twitter, Türkiye'yi Hedef Gösteren Hesapları Sildi!

Twitter tarafından yapılan açıklamada Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı silindiği söylendi.

Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen hesapların silindiği paylaşıldı.

We removed 2,541 accounts in an Egypt-based network, known as the El Fagr network.The media group created inauthentic accounts to amplify messaging critical of Iran, Qatar and Turkey. Information we gained externally indicates it was taking direction from the Egyptian government.