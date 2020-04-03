Twitter, Türkiye'yi Hedef Gösteren Hesapları Sildi!

Twitter tarafından yapılan açıklamada Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı silindiği söylendi.

Twitter Çok Sayıda Hesabı Sildi!

Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen hesapların silindiği paylaşıldı.

We removed 2,541 accounts in an Egypt-based network, known as the El Fagr network.The media group created inauthentic accounts to amplify messaging critical of Iran, Qatar and Turkey. Information we gained externally indicates it was taking direction from the Egyptian government. — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 2, 2020

Twitter Safety tarafından yapılan açıklamada El Fagr isimli Mısır kaynaklı bir ağ tespit edildiği ve bu ağa dahil olan 2 bin 541 hesabın silindiği bilgisi paylaşıldı. Bu ağın sahte hesaplar oluşturarak, Türkiye, Katar ve İran'a yönelik eleştirel mesajlar yayınladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'la ilişkisi tespit edilen 5 bin 350 hesabın silindiği de söylendi.

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