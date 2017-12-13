Twitter, 'Tweet Dizisi' Özelliğini Duyurdu

Popüler sosyal medya platformu Twitter, insanların düşüncelerini kısa cümlelerle paylaşmasına olanak tanıyan bir sistemle yola çıkmıştı. Ancak insanlar karakter kısıtlamasına sığamadı. Bunun üzerine Twitter karakter limitini artırmıştı. Fakat görülüyor ki kullanıcılar hala daha fazlasını istiyor. Zira çoğu kullanıcı uzun bir metni art arda tweetler atarak paylaşıyor. Bu durumun farkında olan Twitter kolları sıvadı ve birden çok mesajın birbirine bağlı ve sıralı olduğunu belirten tweet dizisi özelliği duyurdu.

Twitter’da karakter kısıtlaması dolayısıyla çoğu zaman kullanıcılar mesajlarını her tweet başına numara koyarak sıralamış yahut noktalama işaretleriyle mesajların birbirinin devamı niteliğinde olduğunu belirtmişti. Kullanıcıların kendine has yöntemler geliştirdiğini gören Twitter, bu karmaşayı resmi bir özellik ile çözmeyi planlıyor. Tweet dizisi özelliği birkaç hafta içinde hizmete girebilir.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! pic.twitter.com/L1HBgShiBR — Twitter (@Twitter) 12 Aralık 2017

Twitter tarafından bugün yapılan açıklamada, "Birkaç yıl önce, insanların yaratıcı bir şekilde daha fazla bilgi paylaşmak veya uzun bir hikaye anlatmak için tweetleri birbirine bağladığını fark ettik. Biz bu yaklaşımı düşünce dizilerini sergilemek ve bir düzene bağlı ama bireysel elementleri sergilemek için yaratıcı bir yol olarak görüyoruz. Her gün yüzlerce, binlerce "dizi" tweetleniyor! Bu şekilde tweet atmak oldukça verimli ve popüler olmasına rağmen, bazıları için üretmesi ve okuması ve bir tweet dizisindeki bütün tweetleri takip etmek oldukça karmaşık. İşte tam da bu yüzden tweet dizileri atmayı, dizileri bulmayı, böylece kendinizi ifade etmeyi ve güncel kalmayı kolaylaştırdığımızı paylaşmaktan dolayı son derece heyecanlıyız!” ifadelerine yer verildi.

Tweet dizisi özelliğinin tüm iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda kullanılabilmesi öngörülüyor. Ayrıca Twitter’ın web sürümünde de bu özellik kullanılabilecek.