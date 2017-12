Twitter, 'Tweet Dizisi' Özelliğini Duyurdu

Popüler sosyal medya platformu Twitter, insanların düşüncelerini kısa cümlelerle paylaşmasına olanak tanıyan bir sistemle yola çıkmıştı. Ancak insanlar karakter kısıtlamasına sığamadı. Bunun üzerine Twitter karakter limitini artırmıştı. Fakat görülüyor ki kullanıcılar hala daha fazlasını istiyor. Zira çoğu kullanıcı uzun bir metni art arda tweetler atarak paylaşıyor. Bu durumun farkında olan Twitter kolları sıvadı ve birden çok mesajın birbirine bağlı ve sıralı olduğunu belirten tweet dizisi özelliği duyurdu.

Twitter’da karakter kısıtlaması dolayısıyla çoğu zaman kullanıcılar mesajlarını her tweet başına numara koyarak sıralamış yahut noktalama işaretleriyle mesajların birbirinin devamı niteliğinde olduğunu belirtmişti. Kullanıcıların kendine has yöntemler geliştirdiğini gören Twitter, bu karmaşayı resmi bir özellik ile çözmeyi planlıyor. Tweet dizisi özelliği birkaç hafta içinde hizmete girebilir.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! pic.twitter.com/L1HBgShiBR