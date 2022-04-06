Twitter, Tweet Düzenleme Özelliği Üzerinde Çalıştığını Doğruladı

2006'da Twitter'ın piyasaya sürülmesinden bu yana sitede ve uygulamada birçok şey değişti ancak aynı kalan bir şey, kullanıcıların tweetleri gönderdikten sonra düzenleyememesi oldu. Şirket Salı günü uzun zamandır beklenen Düzenle özelliği üzerinde çalıştığını onaylamasıyla bu durum çok yakında değişmek üzere.

Dün Elon Musk'ın bu özellik hakkında takipçilerine sormuş olduğu soruyu sizlerle paylaşmıştık. Özellikle Musk'ın Twitter'ın hisselerinin %9.2'sini satın almasından sonra Twitter hakkında söylediği ve sorduğu şeyler daha da önem kazanmaya başladı.

Anketteki bariz üstünlük bir kenara dursun, Twitter ekibi bu özellik için bir yıldan fazla süredir çalışıyor.

Twitter'ın Tweet Düzenleme Özelliği Nasıl Olacak?

Bu noktada özelliğin nasıl çalışacağıyla ilgili ayrıntılar net değil ancak basitçe söylemek gerekirse, kullanıcılar bir tweet'in içeriğini paylaştıktan sonra düzenleyebilecekler. Düzenle özelliği, yıllar boyunca birçok Twitter kullanıcısı tarafından ısrarla talep ediliyordu ancak aynı zamanda tıpkı her şeyde olduğu gibi bu özellikten hoşlanmayan bir grup kullanıcı da var.

Twitter, Düzenle özelliğinin ilk olarak Twitter Blue abonelerine beta özellikler sunan Twitter Blue Labs kapsamında yayınlanacağını söylüyor. Şirket, özelliği herkesin kullanımına sunmadan önce "neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve neyin mümkün olduğunu öğreneceğini" belirtiyor.

Peki siz Twitter'ın yeni Düzenle özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.