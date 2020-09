Twitter'da Tweet Düzenleme Özelliği Ortaya Çıktı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya platformu Twitter'da belki de en büyük eksiklik tweet düzenleme aracıdır. Bu sebepten ötürü yazım veya imla hatalı bir tweet attıktan sonra tweeti düzenleyebilmek mümkün olmuyor. Kullanıcılar hatalı tweeti düzenleyebilmek için tweeti silip tekrar göndermek zorunda kalıyor. Twitter platformunun en çok beklenen özelliği tweet düzenleme ortaya çıktı. Peki, Twitter'a tweet düzenleme özelliği gelecek mi? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Bazı Twitter kullanıcıları pazar günü popüler sosyal medya platformunun tweetlerin düzenlenmesine olanak tanıdığını farketti. Bu kullanıcıların arasında The Verge editörü Tom Warren da vardı.Tom Warren, pazar günü bir tweet attı ve hemen ardından tweetini sildi. Tweetini sildikten sonra tekrar tweet atmaya çalıştığında sildiği tweeti yeniden gördü. Tom Warren, bu durumu farketmesinin hemen ardından video ile paylaşım yaparak bu özelliğin nasıl çalıştığını gösterdi.

Twitter'ın belki de en çok beklenen özelliği olan düzenleme özelliğinin ortaya çıkması çok sayıda kullanıcıyı heyecanlandırdı. Kullanıcılar çok uzun zamandır düzenleme özelliğini bekliyor çünkü tweet atarken yazım ve imla hatası yapıldığında tweeti düzenleyebilmek mümkün olmuyor. Gönderilen tweette yer alan hatayı düzeltmek için tek çare tweeti silip tekrar göndermek. Bu durum da kullanıcı deneyimi olumsuz yönde etkiliyor.

Bir Twitter sözcüsünden konu ile ilgili yanıt gecikmedi. Twitter sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Twitter'ın aslında bir düzenleme özelliğini test etmediğini, bu özelliğin bir hata sonucu ortaya çıktığını ve söz konusu hatayı düzelttiklerini açıkladı. Uzun zamandır beklenen özelliğin aslında bir hata sonucu ortaya çıkması ve popüler mikroblog platformuna gelmeyecek olması kullanıcıları oldukça üzdü.

hey tom - unfortunately, we're not testing this. it's a bug and we're looking into it.