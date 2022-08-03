Twitter'ın Tweet Düzenleme Özelliğiyle İlgili Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı

Twitter'ın tweet düzenleme özelliğini herkese açık olarak test etmeye başlaması hâlâ bekleniyor ancak uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un yaptığı araştırmalar, artık bir web sitesine gömülü düzenlenmiş tweet'lerin nasıl görüneceğine dair bir fikre sahip olmamızı sağlıyor.

Wong, işlerin iki farklı senaryoda işleyeceğini keşfetti. Bir tweet'in en son düzenlenen sürümünü web sitesine ekliyorsanız tweet metninin altında "son düzenleme" diye bir ibare yer alacak ancak tweet yerleştirildikten sonra düzenlendiyse bunun yerine tweet'in Twitter'da uygun şekilde görebileceğiniz yeni bir sürümünün olduğunu belirten bir ibare göreceksiniz.

Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the Tweet



When a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 1, 2022

Web Sitesine Gömülü Tweet'lerde Düzenleme İbaresi Yer Alacak

Twitter'ın tweet düzenleme özelliğini henüz resmî olarak kullanıcılara sunmadığı göz önüne alındığında bu işleyiş değişebilir ancak bu özellik, insanların en son düzenlenen tweet'e baktıklarını veya herhangi bir düzenlemeyi görmek için Twitter'a geçmeleri gerekip gerekmediğini bilmelerini sağlamanın mantıklı yolu gibi görünüyor.

Nisan ayında düzenleme özelliğini duyurduğunda Twitter, "önümüzdeki aylarda" Twitter Blue aboneleriyle test etmeye başlayacağını söylemişti. Twitter'ın yanı sıra Apple da yaklaşmakta olan iMessage düzenleme özelliğini kullanıcılar için daha iyi hâle getirmenin yollarını araştırıyor.

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