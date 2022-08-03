Twitter'ın Tweet Düzenleme Özelliğiyle İlgili Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı
Twitter hâlihazırda tweet düzenleme özelliği üzerinde çalışmaya devam ediyor ve özellikle ilgili yeni gelişmeler keşfedildi. İşte detaylar!
Twitter'ın tweet düzenleme özelliğini herkese açık olarak test etmeye başlaması hâlâ bekleniyor ancak uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un yaptığı araştırmalar, artık bir web sitesine gömülü düzenlenmiş tweet'lerin nasıl görüneceğine dair bir fikre sahip olmamızı sağlıyor.
Wong, işlerin iki farklı senaryoda işleyeceğini keşfetti. Bir tweet'in en son düzenlenen sürümünü web sitesine ekliyorsanız tweet metninin altında "son düzenleme" diye bir ibare yer alacak ancak tweet yerleştirildikten sonra düzenlendiyse bunun yerine tweet'in Twitter'da uygun şekilde görebileceğiniz yeni bir sürümünün olduğunu belirten bir ibare göreceksiniz.
Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the Tweet— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 1, 2022
When a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl
Web Sitesine Gömülü Tweet'lerde Düzenleme İbaresi Yer Alacak
Twitter'ın tweet düzenleme özelliğini henüz resmî olarak kullanıcılara sunmadığı göz önüne alındığında bu işleyiş değişebilir ancak bu özellik, insanların en son düzenlenen tweet'e baktıklarını veya herhangi bir düzenlemeyi görmek için Twitter'a geçmeleri gerekip gerekmediğini bilmelerini sağlamanın mantıklı yolu gibi görünüyor.
Nisan ayında düzenleme özelliğini duyurduğunda Twitter, "önümüzdeki aylarda" Twitter Blue aboneleriyle test etmeye başlayacağını söylemişti. Twitter'ın yanı sıra Apple da yaklaşmakta olan iMessage düzenleme özelliğini kullanıcılar için daha iyi hâle getirmenin yollarını araştırıyor.
Twitter, Tweet Düzenleme Özelliği Üzerinde Çalıştığını Doğruladı
2006'da Twitter'ın piyasaya sürülmesinden bu yana sitede ve uygulamada birçok şey değişti ancak aynı kalan bir şey, kullanıcıların tweetleri gönderdikten sonra düzenleyememesi oldu.
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