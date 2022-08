Twitter'ın Tweet Düzenleme Özelliğiyle İlgili Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı

Twitter'ın tweet düzenleme özelliğini herkese açık olarak test etmeye başlaması hâlâ bekleniyor ancak uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un yaptığı araştırmalar, artık bir web sitesine gömülü düzenlenmiş tweet'lerin nasıl görüneceğine dair bir fikre sahip olmamızı sağlıyor.

Wong, işlerin iki farklı senaryoda işleyeceğini keşfetti. Bir tweet'in en son düzenlenen sürümünü web sitesine ekliyorsanız tweet metninin altında "son düzenleme" diye bir ibare yer alacak ancak tweet yerleştirildikten sonra düzenlendiyse bunun yerine tweet'in Twitter'da uygun şekilde görebileceğiniz yeni bir sürümünün olduğunu belirten bir ibare göreceksiniz.

Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the Tweet



When a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl