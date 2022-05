Twitter Tweet Düzenleme Özelliğine İlk Bakış (Video)

Twitter, tweet düzenleme özelliği ile bir kez daha gündeme geldi. Dünya genelinde çok fazla sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beklenen özelliğinin videosu paylaşıldı. Ortaya çıkan özelliğin videosu, düzenle butonunun nasıl kullanılacağını gözler önüne serdi. Konuya dair detaylar haberimizde.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu tarafından test edilen özelliklerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya uygulamalarının üzerinde çalıştığı özellikleri gün yüzüne çıkaran Jane Manchun Wong, test aşamasında olan bir özelliği daha ortaya çıkardı. Wong, popüler sosyal medya hizmetinin üzerinde çalıştığı tweet düzenleme butonunu keşfetti.

Tweet düzenleme, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Twitter isimli sosyal medya uygulamasının en çok beklenen özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar oldukça uzun bir süredir tweetleri düzenleyebilme işlevini bekliyor çünkü platformda paylaşım yaparken bazı imla ve yazım hatası yapılabiliyor.

Çoğu kullanıcı, yazım ve imla hatasının olduğunu tweeti attıktan sonra fark ediyor. Gönderilen tweette yer alan hatanın düzeltilebilmesi için tek çare olarak tweetin kaldırılıp yeniden gönderilmesi gerekiyor. Bu, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

Wong tarafından gün yüzüne çıkarılan tweet düzenleme özelliği, çok sayıda sosyal medya kullanıcısını oldukça heyecanlandırdı. Wong, ortaya çıkardığı tweet düzenleme özelliğine ilişkin bir video paylaştı. Paylaşılan video, söz konusu işlevin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

the current unreleased version of Edit Tweet reuploads media (images, videos, GIFs, etc) instead of reusing them. an inefficient use of the bandwidth and media processing power, might be lossy too. plus it turns my video into an image (mishandling media type) pic.twitter.com/HjoIA0CZhO