Twitter'a Tweet Reaksiyonları Özelliği Yolda

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Çok yakında tweet reaksiyonları özelliği sayesinde tweetlere ifadeler bırakılabilir. İşte tweet reaksiyonları özelliği hakkında bilinenler.

Twitter'da Tweet Reaksiyonları ile İfade Bırakılabilecek

Kısa bir süre önce Twitter'ın DM bölümünde kullanıma açılan ifade bırakma özelliği şimdi tweetlere de geliyor. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen ve özellikleri keşfeden Jane Manchun Wong, Twitter yazılım ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti.

Twitter, Jane Manchun Wong tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre tweetlere reaksiyon özelliği getirecek. Böylece tweetlere ifade bırakabileceksiniz. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma açılacağına dair henüz net bir tarih bulunmuyor. Tweet reaksiyonları özelliği kullanıcılar tarafından sevilecek gibi gözüküyor.

Hemen aşağıdan tweet reaksiyonları özelliğinin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

Sizler Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Twitter'ı burada yer alan bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.