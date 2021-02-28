Twitter Twemojis Özelliğini Test Ediyor

Twitter Twemojis özelliğini test ettiğini duyurdu. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twiter'ın test ettiği yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Twemojis Özelliği Nedir, Ne İşe Yarar?

İlk olarak Snapchat tarafından ortaya atılan ve geliştirilen hikayeler daha sonra Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarınca kopyalandı. Twitter, hikayeler özelliğinin yaygın olarak kullanılmasına uzun bir süre aldırmayarak yoluna hikayeler özelliği olmadan devam etti. Platform uzun bir süre bu akıma kapılmadan ilerlemeye devam etse de geçtiğimiz ay içerisinde kararlılığını bozarak hikayeler özelliğini Fleets ismiyle kullanıcıların beğenisine sundu.

Twitter’a geçtiğimiz aylarda eklenen bir özellik olan Fleets, Instagram ve Facebook’ta yer alan hikayeler özelliğine benzer şekilde yayımlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silinen paylaşımlar oluşturulmasına olanak sunuyor. Kullanıcılara gündelik düşüncelerini ifade edebileceği bir platform sunmayı amaçlayan Twitter, bu özellik için oldukça umutluydu ve bu özellikle birlikte sosyal medya platformunun büyük bir ilerleme kaydetmesini bekliyordu.

Twitter, Fleets özelliği konusunda çok büyük bir beklenti içerisindeydi fakat özellik beklentinin altında kalmıştı. Çok sayıda kullanıcı hikayeler özelliğini pek beğenmemişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir anket, bunu kanıtlar nitelikteydi. Twitter geri bildirim toplamak amacıyla yapılan bir anket, yeni özelliğin nasıl başarısız olduğunu gözler önüne sermişti.

Sosyal medya şirketi, Fleets için yeni bir özellik test etmeye başladı. Twitter Japan isimli hesap üzerinden iOS kullanıcıları için Twemojis özelliğinin test edilmeye başlandığı duyuruldu. Peki, Twemojis ne işe yarayacak? Kullanıcılar yeni özellik sayesinde hikayelere emoji ekleyebilecek.

Twitter Japan hesabı üzerinden yeni özelliğe ilişkin ekran görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda hikaye oluştururken ekranın sol alt köşesine yeni bir seçeneğin eklendiğini görüyoruz. Yeni seçenek seçildiği takdirde emojilerin yer aldığı bir sayfa açılıyor. Böylece kullanıcılar hikaye eklerken istediği emojiyi seçebilecek. Söz konusu ekran görüntülerine hemen aşağıda yer alan tweet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Fleets için test edilen yeni özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor fakat test sürecinin tamamlanmasının ardından kullanıma açılması bekleniyor. Yeni özelliğe ilişkin düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.