Twitter Ücretli Abonelik Paketinin Detayları Belli Oldu

Twitter ücretli abonelik paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong tarafandan paylaşılan bilgilere göre paket aylık 2,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ücretli abonelik hizmetine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Twitter Ücretli Abonelik Paketi Fiyatı ve Özellikleri

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, yeni yaptığı paylaşım ile birlikte ücretli abonelik paketinin fiyatını ve özelliklerini gözler önüne serdi. Aktarılan bilgilere göre paketin ismi "Twitter Blue" olacak. Ücretli aboneliğe sahip olan kullanıcılar, "Yer işaretleri" kısmında tweetleri gruplandırabilecek.

2,99 dolar karşılığında aylık abone olan kullanıcılar daha sonra tweetleri kolay bir şekilde düzenleyebilecek. Yeni özelliğin nasıl göründüğünü aşağıda yer alan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Geçtiğimiz aylarda popüler sosyal medya platformunun tweeti geri alma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak tweeti geri alma özelliğinin aylık ücretli abonelik paketine dahil olacağını gün yüzüne çıkarmıştı.

Aktarılan bilgilere göre tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek.

Ücretli abonelik sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Şirketin yakın bir zamanda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ücretli abonelik paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bazı özellikler ücretli olmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Twitter'a Özellik Üzerine Özellik Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sosyal medya platformu özellikle 2020 yılından itibaren özellik getirme açısından gözle görülebilecek bir hız kazandı. Sosyal medya platformuna gelen son özellik ise sesli mesajlar oldu. Twitter'a eklenen bu son özellik, içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı belirli ülkelerde kullanıma açıldı.

Sesli mesajların nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve gösterilen adımları takip edebilirsiniz.