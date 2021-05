Twitter Ücretli Abonelik Paketinin Detayları Belli Oldu

Twitter ücretli abonelik paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong tarafandan paylaşılan bilgilere göre paket aylık 2,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ücretli abonelik hizmetine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, yeni yaptığı paylaşım ile birlikte ücretli abonelik paketinin fiyatını ve özelliklerini gözler önüne serdi. Aktarılan bilgilere göre paketin ismi "Twitter Blue" olacak. Ücretli aboneliğe sahip olan kullanıcılar, "Yer işaretleri" kısmında tweetleri gruplandırabilecek.

2,99 dolar karşılığında aylık abone olan kullanıcılar daha sonra tweetleri kolay bir şekilde düzenleyebilecek. Yeni özelliğin nasıl göründüğünü aşağıda yer alan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

