Twitter Ücretli Abonelik Hizmeti Kullanıma Sunuldu!

Twitter ücretli abonelik hizmeti, Avustralya ve Kanada ile sınırlı olmak üzere kullanıma sunuldu. Twitter'ı ücretli olarak kullanan kişiler ile ücretsiz kullanan kişiler arasındaki farklar, ücretli versiyonun fiyatı ve çok daha fazlası hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Twitter Ücretli Abonelik Avantajları Neler?

Twitter'ın ücretli sürümü hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medya platformuna gelen yeni abonelik sistemi, ilk olarak sosyal medya araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından gündeme getirilmişti. O zamandan bugüne birçok ekran görüntüsü paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, hizmeti YouTube'un abonelik sistemlerinden biri olan YouTube Red'le (YouTube Premium'un önceki adı) dahi karşılaştırdı. İki abonelik sisteminin de birçok ortak noktası vardı. Örneğin her iki aboneliğin ismi de platformların ana renginden oluşuyordu. Bunun yanı sıra her iki hizmetin de sosyal medya deneyimini iyileştirecek bir dizi aracı vardı.

YouTube Red veya Premium, kullanıcılar tarafından eleştirilerin odak noktasına yerleştirilmiş olsa da Twitter Blue'nun diğer abonelik hizmetlerinden farklı olup olmayacağını öğrenmek gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu da hizmetin ne kadar avantaj sağladığını incelemekten geçiyor.

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunduğu ilk araç, sosyal medya platformundaki yer işaretlerinde belirli bölümler oluşturma ve belirli konularla ilgili tweetleri ilgili bölümleri taşıma olanağı sağlıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde ilginç tweetleri bir bölüme, bilgi içeren tweetleri bir bölüme, daha sonra dönüp bakmak isteyecekleri tweetleri bir bölüme, izlemek istediği dizi ya da filmleri hatırlamak için bir bölüme alabilir.

Hizmetin kullanıcılara sunduğu ikinci özellik, okuyucu modu. Şirket, ileri seviyede bir okuma modu geliştirmek için Scroll'u satın aldı. Scroll'u satın almasının ardından Scroll CEO'su özelliğin Twitter'ın abonelik paketine dahil edileceğini dahi açıkladı. Okuma modu daha uzun tweetlerin daha kolay bir şekilde okunmasını amaçlıyor. Yakın bir gelecekte Scroll'u Scroll yapan diğer özelliklerin de platforma kazandırılması bekleniyor.

Twitter'ın ücretli versiyonunu kullanan kişilerin yararlanabileceği üçüncü özellik de tweetleri geri alabilme özelliği. Bu kullanıcılar artık etiket eklemediği, yanlış harf ya da kelime kullandığı tweetleri belirli bir süre içerisinde geri alıp düzenleyebilecek.

Digital Information World'deki habere göre Twitter Blue şu an Kanada'da 3,49 Kanada doları, Avustralya'da ise 4,49$'a satılıyor. Twitter ücretli abonelik hizmetinin Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmese de yakın bir zamanda dünya geneline açılması bekleniyor.