Twitter Ücretli Abonelik Sistemi Getirebilir

Twitter yaptığı açıklama ile ücretli bir hizmetle geliri artırmak için yeni yollar aradığını doğruladı. Twitter ücretli abonelik sistemi geliyor olabilir. İşte Twitter ücretli abonelik sistemi hakkında gelen detaylar.

Twitter Ücretli Abonelik Sistemi Test Edilebilir!

Twitter CEO'su Jack Dorsey, Perşembe günü yaptığı açıklamada bazı kullanıcıların muhtemelen bu yılın farklı zamanlarında bazı testler göreceğini söyledi.

Yeni bir Twitter abonelik modeli için en olası senaryo, YouTube gibi diğer platformların zaten yaptığı bir şey olan reklamları sosyal ağdan kaldırmak için ödeme seçeneği gibi duruyor.

Twitter, üçüncü taraf uygulamalarına daha fazla özellik açan yeni bir API üzerinde çalışıyorken ayrıca Apple, Uber, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates gibi isimlerin hesaplarının hacklenmesini araştırmaya devam ediyor.

Şu anda ücretli abonelik sistemi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ücretli abonelik sistemi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.