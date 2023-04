Twitter Ücretsiz API'sini Kapattı: Uygulamalar Bozuldu!

Twitter sonunda ücretsiz API'sini kapattı ve tahmin edilebileceği gibi bu durum pek çok uygulama ve web sitesinin bozulmasına neden oldu. Şirket daha önce Şubat ayı başında erişimi keseceğini söylemiş ancak daha sonra güncellenmiş bir zaman çizelgesi sunmadan bu hamleyi ertelemişti.

Ancak geçen hafta yeni ücretli API katmanlarını duyurduktan sonra şirket ücretsiz geliştirici araçlarına güvenen binlerce geliştiriciyi üzmeye başlamış gibi görünüyor. Son birkaç gün içinde bir dizi uygulama üreticisi ve diğer hizmetler Twitter API'sinin artık çalışmadığını bildirdi. Mashable'ın bildirdiğine göre kapatma Salı sabahı başlamış gibi görünüyor ancak Twitter değişiklikler hakkında çoğu geliştiriciyle iletişim kurmamış gibi göründüğü için birçok geliştirici hâlâ neler olduğunu anlamaya çalışıyor.

I am sad to announce that as of today, Social Bearing is no longer operational as our access to Twitter's free API has been revoked



The new free and basic API plans are far too limiting, and at ~$40k/month, the enterprise tier is far too expensive to keep running pic.twitter.com/wpGTTC8Lkp