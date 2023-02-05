Twitter, Üçüncü Parti Uygulamalarıyla İlgili Kararında Geri Adım Attı

Geçtiğimiz hafta Twitter, 9 Şubat'tan itibaren üçüncü parti API'lerine ücretsiz erişimi kapatacağını açıkladı. Şimdi son tarihten günler önce Elon Musk, geliştiricilerden geri bildirim aldıktan sonra Twitter'ın "ücretsiz iyi içerik sağlayan botlar" için API sağlayacağını söyledi.

Bu karar, Musk'ın yönetimi altındaki diğer bazı politika kararları gibi şeffaf değil. "İyi içeriği" neyin oluşturduğu ve buna kimin karar vereceği konusunda hiçbir bilgi yok ancak Twitter bu kuralı uygulamaya koyarsa, bazı botlar Twitter'da yeni bir can simidine kavuşacak.

Daha önce Twitter, herhangi bir açıklama yapmadan "uzun süredir devam eden bir kuralı" ihlal ettiklerini söyleyerek üçüncü parti uygulamaların ve istemcilerin API erişimini kapatmıştı. Ardından şirket, geliştirici şartlarını sessizce güncelleyerek üçüncü parti uygulamaların "Twitter uygulamalarının yerine geçecek ya da benzer bir hizmet ya da ürün oluşturmak ya da oluşturmaya çalışmak için lisanslı materyalleri kullanamayacağını ya da bunlara erişemeyeceğini" belirtti.

Geliştiricilerin Tepkileri Twitter'ı Kararından Döndürüyor

Bu kararın ardından ücretsiz bir şekilde Twitter'a yıllardır hizmet veren botların geliştiricileri bu kararı gülünç buldu ve eleştirdi. 80'den fazla bot geliştiren ve 2016 yılında bir bot geliştiricileri zirvesi düzenleyen Darius Kazemi, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bu otomatik hesapların yıllardır Twitter'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Binlerce takipçisi olan bu botlardan bazılarının her gün birçok insana neşe getirdiğini ve pek çok açıdan kolaylık sağladığını belirtti. Kazemi ayrıca "Twitter'da 80'den fazla botum var, dolayısıyla her yıl onları ayakta tutmak için birkaç bin dolar harcamam gerekir ve bu kadar parayı karşılayamam." dedi.

Musk, yeni bir ücretli abonelik planı ve reklam gelirini arttırmak gibi hamlelerle Twitter için daha fazla gelir elde etmeye çalışıyor. Ayrıca geliri içerik oluşturucularla paylaşmak için yanıtlarda reklam göstermeyi planlıyor. Bunun nasıl işleyeceğine dair detaylar henüz net olmasa da Twitter CEO'su bu parayı sadece Twitter Blue abonelerinin kazanabileceğini söyledi. Dolayısıyla içerik botları, hesaplarında ya da tweet'lerinin altındaki yanıtlarda reklam gösterilse bile para kazanamayacak.

Sizce Twitter'ın botlar ve üçüncü parti API erişimi ile ilgili kararı doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.