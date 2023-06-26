Twitter'ın Ünlü Hacker'ının Cezası Belli Oldu!

Siber suçların karanlık dünyasına ışık tutan bir davada, internette daha çok "PlugwalkJoe" takma adıyla bilinen Joseph James O'Connor beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz vatandaşı olan O'Connor, İspanya tarafından teslim edildi ve hackerlık, kara para aklama ve siber taciz suçlarını işlemek için komplo kurmak da dâhil olmak üzere bir dizi siber suçtan suçlu bulundu.

Suçlamalar, biri kripto para hırsızlığı planını içeren, diğeri ise yüksek profilli siber izinsiz girişler ve çevrimiçi gaspla ilgili iki ayrı davadan kaynaklandı.

O'Connor ve Suç Ortakları 794.000 $ Kripto Para Çaldı

O'Connor ve suç ortakları, Manhattan merkezli önde gelen bir kripto para şirketinden kripto para çalmak için SIM takas saldırılarını içeren sofistike bir plan düzenlediler. SIM takaslarını kullanarak kurbanların cep telefonu numaraları üzerinde kontrol sahibi oldular ve hesaplarına yetkisiz erişim sağladılar. O'Connor ve suç ortakları yaklaşık 794.000 $ değerinde kripto parayı başarılı bir şekilde çaldı ve bu miktar o zamandan beri 1,6 milyon $'ın üzerine çıktı.

Çalınan fonlar daha sonra çok sayıda transfer ve takas yoluyla aklandı ve bunların bir kısmı Bitcoin'e dönüştürülerek O'Connor'ın kişisel kripto para borsası hesabına yatırıldı.

O'Connor 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

O'Connor'ın suçları kripto para hırsızlığının da ötesinde. Ayrı bir davada, kendisi ve suç ortaklarının Twitter, TikTok ve Snapchat hesaplarını hackleyerek bir dizi gizlilik ihlaline yol açtıkları kararına varıldı. Dahası, O'Connor ve suç ortakları, reşit olmayan bir mağduru takip ve tehdit etti.

Joseph James O'Connor'ın mahkumiyeti ve cezası, siber suçluların karşı karşıya kaldığı ciddi sonuçlar hakkında güçlü bir mesaj niteliğinde. Peki siz O'Connor'un aldığı ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.