Twitter Uygulama İçi Satın Alma Üzerinde Çalışıyor!

Twitter uygulama içi satın alma özelliğini çok yakında getirebilir. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, popüler sosyal hizmetinin Android kullanıcılarıan uygulama içi satın alım özelliğini kullanıma sunacağını ortaya çıkardı. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Twitter'ın geçtiğimiz aylarda tweeti geri alma (Undo) isimli özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda bazı ekran görüntüleri paylaşmıştı. Paylaşılan ekran görüntüleri, tweeti geri alma özelliğinin ücretli abonelik gerektireceğini gözler önüne sermişti.

Undo özelliği sayesinde tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek. Ortaya çıkan bilgilere göre bu özelliği kullanabilmek için belirli bir ücret ödemek gerekecek.

Tweeti geri alma özelliğinin ücretli abonelere özel olacağının ortaya çıkmasıyla beraber kullanıcıların kafasında uygulamada bazı özelliklerin ücretli olup olmayacağına ilişkin birtakım soru işaretleri oluşmuştu. Şirketin Undo özelliğinin yanı sıra Süper Takip isimli bir özellik üzerinde de çalıştığı ortaya çıkmıştı. Süper Takip, tıpkı Twitch'teki gibi içerik üreticilerine abone olunmasına olanak sağlayacak.

Analist Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak yeni bir bilgiyi daha gün yüzüne çıkardı. Wong, Twitter hesabı üzerinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Twitter, Android uygulamasında uygulama içi satın alım üzerinde çalışıyor. Uygulama içi satın alma, sosyal medya platformunun ücretli abonelik hizmeti sunma ihtimalini önemli ölçüde yükseltiyor. Ortaya çıkan bilgiler, söz konusu özelliğin Android kullanıcılarına sunulacağı şeklinde fakat ilerleyen zamanlarda iOS ve web kullanıcılarına da sunulabilir.

Dünyanın en popüler mikro blog platformunun uygulama içi satın alma özelliği üzerinde çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uygulamada ücretli abonelik veya bazı özelliklerin ücretli olması gerekli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Twitter is prepping in-app purchase in the Android app



possibly for things like app subscription https://t.co/MuEaCYQSH7 pic.twitter.com/7fxqobqwob