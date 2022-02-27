Twitter, Telefonunuzdan Uygulama Simgesini Değiştirme Özelliğini Kullanıma Sundu

Geçtiğimiz yıl Twitter Blue için iPhone telefonlarına gelen simge değiştirme özelliğini artık Android cihazlar da kullanabilecek. Twitter’ın klasikleşen mavi-beyaz renklerinden sıkılan ve yeni alternatiflere yönelmek isteyen kullanıcılar, artık uygulamanın simgesini değiştirebilecek. Twitter Blue’nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Android kullanıcıların telefonlarının ana ekranındaki Twitter simgesini değiştirebileceği bilgisi paylaşıldı.

Twitter, Android Cizhazlar İçin Uygulama Simgesini Değiştirme Özelliğini Kullanıma Sundu

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, Android telefonlarda eksik olan bir özelliği daha kullanıma sundu. Geçtiğimiz senelerde iPhone kullanıcıları için getirilen ‘simge değiştirme’ özelliği, artık Twitter Blue’yu Android cihazlarında kullanan diğer kişiler için de erişime açtı. Gelen yeni güncellemeyle, Twitter’ın klasik mavi-beyaz renklerinden sıkılan kullanıcılar, simgenin rengini mor, turuncu, yeşil ve daha birçok renkle değiştirebilecek.

Renklerin yanında kullanıcılar dilerlerse mevsimsel simgelerle de Twitter uygulama butonunu renklendirebilecek.

Twitter Blue, ülkemizde 30,99 TL aylık ücretle kullanılabiliyor. Twitter Blue özellikleri arasında; geçmişte atıp sildiğiniz bir tweeti geri alma, okuma modu, yer işaretleri klasörü gibi birçok özellik bulunuyor. Aynı zamanda bu abonelik sistemiyle kullanıcılar, sevdikleri gazete ve dergilerin makalelerine de raklamsız bir şekilde erişim sağlayabiliyor.