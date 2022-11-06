Twitter'a Uzun Metinleri Paylaşma Özelliği Geliyor

Şirketin sahibi ve CEO'su Elon Musk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter'ın yakında kullanıcıların tweetlerine uzun biçimli metinler eklemesine olanak tanıyan bir özelliği içereceğini duyurdu.

Musk, bu yeni özelliğin ne zaman geleceğini söylemedi ancak "not defteri ekran görüntülerinin saçmalığına" son vereceğini belirtti. Şirketin ayrıca içerik oluşturuculardan para kazanmaya yönelik ek araçlar ve platformun arama işlevinde iyileştirmeler üzerinde çalışmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Musk duyuruyu yaptıktan sonra NBC News muhabiri Ben Collins, Twitter'ın Musk'a satılmasından önce bir metin paylaşım özelliğini test ettiğini belirtti. Ben Collins, Elon Musk'a eleştiri oklarını yönelterek "Bazı çalışanların işten çıkarmadan önce yaptığı bir sürü iş için kendisi burada kredi alıyor." dedi.

Twitter, Elon Musk'tan Önce "Makaleler" Özelliğini Geliştiriyordu

Uygulamalardaki deneysel özelliklerle tanınan Jane Manchun Wong, yılın başında Twitter'ın daha uzun mesajlar göndermek için bir "Makaleler" özelliği üzerinde çalıştığına dair kanıtlar keşfetmişti.

Cumartesi günü Twitter, yenilenen Twitter Blue aboneliğini desteklemek için gereken altyapının bir kısmını uygulamaya başladı. Hizmet, kullanıcıların hesaplarını doğrulamak ve daha uzun videolar yayınlama ve daha az reklam görmek de dâhil olmak üzere bir dizi başka özelliğe erişim elde etmek için ayda 8 dolar ödemeyle hayata geçiyor.

Musk daha önce Twitter'ın içerik oluşturucuları desteklemek için çalışacağına söz vermişti ancak şirketin bunu nasıl yapmayı planladığına dair ayrıntıları henüz paylaşmadı.

Şirketin devralınmasından bu yana, platformdaki en popüler oyun haber hesaplarından birinin sahibi olan Nibellion da dâhil olmak üzere bir dizi yüksek profilli kullanıcı Twitter'dan ayrıldı. Elon Musk'a olan tepkiler görünüşe göre bir süre daha devam edecek.