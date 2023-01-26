Twitter Tepkilere Kulak Verdi: Varsayılan Zaman Akışı Yeniden Değişiyor

Twitter, başında Elon Musk olsun ya da olmasın, şu anda "sizin için" olarak adlandırılan ve tweet atanı takip etseniz de etmeseniz de beğeneceğinizi düşündüğü tweetleri gösteren algoritmik zaman akışıyla ne yapmak istediğine bir süredir karar veremiyor.

Şirket yıllardır sadece algoritma ile değil, aynı zamanda zaman akışını kullanıcılara ne ölçüde zorladığı ile de uğraşıyor. 2016 yılında, görüntülemek istediğiniz takdirde algoritmik zaman akışını aktif olarak seçmeniz gerekiyordu. Daha sonra Twitter bunu varsayılan hâle getirdi ve bu da doğrudan özenle seçilmiş kronolojik akışlarına gitmeyi tercih eden kullanıcıları rahatsız eden bir hareket oldu.

Twitter bir süre sonra ise uygulamayı yeniden açtığınızda en son baktığınız zaman akışına geri dönecek şekilde ayarladı. Bu, kullanıcıların olmasını istediği şeydi ve uzunca süredir de bu yöntem kullanılıyordu ancak şirket birkaç hafta önce "sizin için" zaman akışını yeniden varsayılan hâle getirerek kullanıcıları şu anda "takip ediliyor" olarak adlandırılan kronolojik zaman akışına erişmek için ekranı kaydırmaya zorluyor.

Twitter Yeniden Eski Zaman Akışı Sistemine Dönüyor

Varsayılan olarak "sizin için"e geri dönülmesi birçok kullanıcının tepkisine neden oldu ancak iyi haber şu ki Twitter tepkileri dikkate aldı ve yakında uygulamayı her yeniden açtığınızda eskiden olduğu gibi en son kullandığınız akışı gösterecek.

Twitter'ın web sürümünde şu andan itibaren, hizmetin hangi zaman akışını kullandığınızı hatırlayacağını, böylece kronolojik zaman akışını istiyorsanız akışları değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmayacağınız belirtildi. Aynı değişiklik iOS ve Android Twitter uygulamalarında da yapılacak ancak şirket şimdilik bunun için kullanıcıların kısa bir süre beklemesi gerektiğini belirtiyor.

Twitter'ın algoritmik akışını neden öne çıkarmak istediği açık çünkü bu akış takip etmediğiniz kişilerin çok sayıda tweet'ini gösteriyor ve bu tasarımın hizmetteki etkileşimi artırdığı, platformdaki bağlantıları artırdığı ve Twitter'ın bu verileri reklamcılara ulaştırmasını sağladığı düşünülüyor ancak kronolojik akışta kullanıcı, retweetleri de dâhil olmak üzere takip ettiği kişilerin tweetlerini gördüğü için içerik üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğunu hissediyor.

Ayrıca tweet'ler "sizin için" akışında olduğu gibi karmakarışık değil, en yenileri en üstte olacak şekilde göründüğü için bu zaman akışı daha düzenli hissettiriyor. Belki de bu son değişiklik sonunda bu sorunun yeniden çözülmesini sağlayacak ama konu Twitter olunca bundan emin olmak güç.