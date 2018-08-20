Twitter ve Adidas’tan Önemli Ortaklık

Twitter ve Adidas, 7 Eylül başlayacak liselerarası Amerikan futbolu turnuvasının sosyal medyadan canlı yayınlanması için ortaklık kurdu.

Sosyal medya platformlarının spor organizasyonlarına olan ilgisi her geçen gün artıyor. Facebook’un Şampiyonlar Ligi haklarını satın almasının ardından, Twitter’dan da dikkat çeken bir hamle geldi.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas ile ortaklık kuran sosyal medya devi, toplamda sekiz maçtan oluşacak “Friday Night Stripes” adındaki liselerarası Amerikan futbolu müsabakalarını platformundan canlı olarak yayınlayacak.

Kaliforniya, Nevada, Indiana, Georgia ve Florida’dan takımların katılacağı turnuva, 7 Eylül’de başlayacak ve 9 Kasım’da sona erecek. Müsabakalar hem mobil hem de masaüstünden izleyicilerle buluşacak. Adidas ve Twitter’ın ortaklığı ile birlikte liselerarası Amerikan futbol müsabakaları ilk kez çevrimiçi platformlarda yayınlanmış olacak.

İlk maç 7 Eylül'de Cedar Grove of Ellenwood, GA ve McEachern of Powder Springs, GA arasında oynanacak. Twitter’dan canlı olarak yayınlanacak maçlara, Green Bay Packers oyuncusu AJ Hawk ve YouTuber Cameron “Scooter” Magruder’ın analizleri ile birlikte, ESPN ve SEC Network’ten Courtney Lyle’nin yorumları eşlik edecek.

Geçtiğimiz yıl Amerikan Futbol Ligi (NFL) sezonundaki toplam 10 maç Twitter üzerinden canlı yayınlanmıştı.