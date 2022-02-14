Twitter ve Facebook’un Sevilen Özelliği Whatsapp’e Geliyor!

Tüm dünyada milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Twitter’da profillerimizi kişiselleştirmemizi veya renklendirmemizi sağlayan kapak fotoğrafı özelliği WhatsApp’e geliyor. Yeni özellik için kolları sıvayan WhatsApp’ten ilk ekran görüntüleri de geldi.

WhatsApp’teki Yeni Özellik Profilleri Renklendirecek!

WABetaInfo tarafından sızdırılan yeni görsellerde, tıpkı Twitter’da ve Facebook’da olduğu gibi profil fotoğrafının arkasında bir de kapak fotoğrafının olduğu görülüyor. Bu yeni özellik şimdilik yalnızca profesyonel hesaplarda kullanılacak. Başlangıçta yalnızca WhatsApp Business hesapları için kullanılabilecek özelliğin, bir sonraki güncellemede kişisel hesaplara da gelmesi bekleniyor.

Whatsapp Kapak Fotoğrafları Nasıl Görünüyor?

WABetaInfo tarafından sızdırılan görüntülerde yeni özelliğin şimdilik geliştirilme aşamasında olduğu görülüyor. Ancak sızıntıyı yapan kaynak, yakında bu özelliğin Beta kullanıcıları üzerinde deneyimlenebileceğini ve bu özelliğin özellikle işletme profillerine renk getireceğini ifade etti. İşletme profillerinde bulunan ‘Ayarlar’ kısmında yer alan kamera düğmesiyle bir kapak fotoğrafı belirlenebilecek.

Söz konusu kamera düğmesine tıklandığında yatay bir görseli, WhatsApp profilinizi ziyaret eden kişilere gösterebileceksiniz. Sızıntıların kaynağında kullanılan ekran görüntüsü bir iOS cihaza ait olsa da, özelliğin Android cihazlarda da kullanıma açılacağı biliniyor.

Bu yeni özelliğin henüz çıkış tarihi belli değil. Ancak özellik bir süre Beta kullanıcıları üzerinde test edilecek.