Twitter ve Periscope İsim Kavgası Sonuçlanmaya Başladı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter ve Periscope, isim kavgası nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Özellikle Twitter, büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Dünyada günlük 150 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan milyar dolarlık Twitter, her geçen gün yeni hizmetler vererek kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor. Ancak onun verdiği hizmetleri başka platformlar da sunmaya çalışıyor. Bu durum, şirketin sürekli olarak mahkemelik olmasına neden oluyor. Girişimci Gökhan Selamet’in 2010’da kurduğu Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri, bunun en bariz örnekleri arasında yer alıyor.

Twitter ve Periscope mahkemelik olmaya devam ediyor

Periscope markasını tescil edemeyen Twitter, 3 yıldır kullandığı Scope isimli hizmeti konusunda da büyük zorluklar yaşıyor. Şirket bu isim nedeniyle de mahkemeye verildi. Gökhan Selamet, 2010’da kurduğu 200 bin TL sermayeli şirketle dijital ajans hizmeti vermeye başladı. Hemen sonrasında, kendi markasını çeşitli hizmet dallarında tescillemeyi başardı.

ABD merkezli Twitter ise 2015’te, sahip olduğu mobil uygulama üzerinde tüm dünyada Periscope ismini verdiği bir hizmet sundu. Bu marka Türkiye’de kullanıldığı için mahkeme şirkete yetki vermedi. Twitter zor durumda kaldı ve isim değişikliği kararı aldı.

Twitter, Scope ismini verdiği bir hizmet geliştirme kararı aldı. Böylece ne azından isim benzerliği ile ortaya çıkan problemi gidermek istedi. Ancak mahkeme bu isme de izin vermedi. İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin kararı her iki isim için olumsuz oldu. Şimdi ise Twitter mahkemeye verildi ve şirketin Türkiye’deki hizmetleri konusunda isim değişikliği yapması isteniyor. 22 Ekim’deki duruşmada konuyla ilgili son karar verilecek.