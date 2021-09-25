Twitter Video Kalitesi Konusunda Beklenen Adımı Attı

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter, video kalitesi ile ilgili önemli bir adım attı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan platform, yeni yüklenen videoların artık daha az pikselli görüneceğini açıkladı.

Twitter Video Kalitesini Arttırma Kararı Aldı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Twitter'a yüklenen videoların kalitesi düşük olması kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyordu. Sosyal medya hizmeti bu sebepten ötürü uzun süredir eleştirilerin odağı halindeydi.

Kullanıcıların geri bildiriminlerine önem veren Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen düşük video kalitesi ile ilgili önemli bir adım attı. Twitter Support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, video kalitesini iyileştirmek için bazı güncellemelerin yapıldığı belirtildi.

Şirket, daha iyi bir seyir deneyimi için Twitter'a yüklenen yeni videoların artık daha az pikselli görüneceğini duyurdu. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, söz konusu güncellemeyi test etmek için bir video yükledi.

Yüklenen videoya baktığımızda önceki videolara kıyasla az da olsa bir gelişmenin olduğunu görüyoruz. Elbette videolar hala çok net bir şekilde izlenemiyor. 1 dakika 22 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz. Videoda bir müziğin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla videoyu başlatmadan önce cihazınızın ses seviyesini azaltabilirsiniz.

Erinbess isimli bir kullanıcı da özelliği test etmek için söz konusu tweete yanıt vererek bir video paylaştı. İkinci video kalite açısından biraz daha önde görünse de videonun büyük bir kısmının siyah olmasından ötürü Twitter'ın iyileştirmesinin ne kadar etkili olduğunu gözlemlemek pek mümkün olmuyor.

Her iki videonun da YouTube ya da Twitch gibi platformlar üzerinden izlenebilecek videoların yüksek kalitesinin yanına yaklaşamadığını belirtelim. Bunlara ek olarak yapılan iyileştirme yalnızca yeni yüklenen videolarda geçerli olacak. Yani Twitter'a önceden yüklenmiş videolarda piksel sorunu mevcut olmaya devam edecek.

Twitter video kalitesini arttırmanın yanı sıra videoların oynatma hızını değiştirme olanağı da sunmak istiyor. Jane Manchun Wong'a göre platform, yakın bir zamanda yayımlanacak güncelleme ile birlikte Twitter'da yayımlanan videoların oynatma hızını değiştirmenize imkan tanıyabilir. Oynatma hızı seçenekleri arasında 0.5x, normal, 1.5x ve 2x olmak üzere dört farklı hız yer alabilir.