Twitter Video Kayıtlarını GIF'e Dönüştürme Özelliğini Kullanıma Sundu

Twitter'da videolar için "Düzenle" seçeneğinin gelmesini uzun zamandır bekliyoruz ancak Twitter, nispeten aynı derecede iyi olan yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Salı günü gelen güncelleme ile birlikte iOS kullanıcıları doğrudan uygulama içi kameradan videolarını GIF olarak kaydedebiliyor. GIF'leri doğrudan Twitter üzerinden kaydedebilme özelliği, çektiğiniz ve paylaşacağınız videoları GIF'e dönüştürmek için dakikalarca dönüştürme aracı aramanıza gerek kalmamasını sağlıyor. Yeni tweet gönder dedikten sonra kamera simgesine dokunarak GIF moduna erişebilir ve kayıt yapabilirsiniz. GIF'i Instagram'ın Boomerang'ına benzer bir döngüye sokabilir veya baştan oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki tweet'te yeni özellik kullanılarak çekilmiş bir GIF örneği bulunuyor.

GIF demo. pic.twitter.com/39xe1POMNX — Cristina Alexander stands with Ukraine 🦔👑🇺🇦 (@SonicPrincess15) March 22, 2022

Twitter Üzerinden Oluşturulan GIF'ler Başka Yerde Nasıl Paylaşılır?

GIF'ler şu anda yalnızca iki saniyelik kayıt edilebiliyor. Ayrıca GIF'i Twitter dışında paylaşmak için telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydetmenin bir yolu yok. Tweet'e sağ tıklayıp GIF adresini kopyalamak GIF'leri başka yerde paylaşmanızın tek yolu.

Bu yeni GIF özelliği, Twitter'ın sekmeli ana sayfa güncellemesini geri almasından bir hafta sonra geldi. Kullanıcılar uygulamayı her açtıklarında yeni tweet'ler yerine eskilerini görmekten rahatsız olduklarını bildirdiği için güncelleme Twitter tarafından geri çekilmişti. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili acil haberleri görmesi gereken bazı insanlar için bu durum oldukça rahatsızlık vericiydi.

GIF kayıt özelliğinin Android kullanıcıları için gelecekte mevcut olup olmayacağı şu anda bilinmiyor.