Twitter Video Uzunluğu Artırıldı: Film Yüklemek Bile Mümkün

Twitter her geçen gün daha ilginç bir platform haline geliyor. Ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından birçok radikal değişiklik yaşayan Twitter, yakın zamanda yine oldukça ilginç bir özelliği kullanıcılarına sunacak.

Elon Musk, bugün yaptığı paylaşımda Twitter Blue abonelerinin artık 2 saate kadar video yükleyebileceğini söyledi. Buna göre telif sorunu yaşanmazsa Twitter'a film bile yükleyebilirsiniz!

8 GB'a Kadar Video Yükleme İmkanı

Platformun ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kapsamında sunulan uzun video yükleme imkanı, Elon Musk tarafından duyurulduu. Elon Musk, yaptığı paylaşımda "Twitter Blue aboneleri artık 2 saat uzunluğunda video yükleyebilecek (8 GB)!" ifadelerine yer verdi.

Buna göre 60 dakikalık olan limit, 120 dakikaya kadar çıkarıldı. Dileyen kullanıcılar, 2 saatlik videolarını 8 GB kotasını aşmadığı sürede 1080p çözünürlükte Twitter'a yükleyebilecek.

Elon Musk'ın uzun süredir hayalini kurduğu "Her şeyin uygulaması X" için önemli bir adım olarak görülen video yükleme limiti, milyarderin açıklamasının ardından çığrından çıktı. Zaten geçtiğimiz haftalarda parça parça olmak üzere birçok film yasa dışı bir şekilde Twitter'da paylaşılmıştı. Artık sınırın kalkmasıyla birlikte halihazırda vizyonda olan filmler dahi Twitter'a her geçen saniye yükleniyor. Twitter'ın bu konuda ne gibi önlem alacağı ise belirsiz.