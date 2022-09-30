Twitter Videoları TikTok Vari Tasarıma Geçiyor

TikTok sosyal medyanın âdeta tartışmasız virali konumunda ve görünüşe göre Twitter bile TikTok'u kopyalamaya karşı koyamadı. Twitter'ın yeni özellik duyurusu, TikTok'un tasarımına oldukça benziyor.

Perşembe günü Twitter, uygulaması için iki yeni video odaklı özelliği duyurdu ve bu özelliklerden biri TikTok'a çok benziyor. Bu özellik ("sürükleyici medya görüntüleyici" olarak biliniyor), kullanıcıların videoları dikey bir "tam ekran modunda" açmasına izin verir ve yukarı kaydırarak daha fazla video görüntülemeye devam edebileceksiniz.

Yeni Medya Görüntüleyici Yakında Kullanıma Sunulacak

Twitter'ın blog yazısı duyurusu, sürükleyici medya görüntüleyici özelliğinin, Twitter'ı İngilizce kullanan iOS Twitter kullanıcıları için "önümüzdeki günlerde kullanıma sunulmasının" beklendiğini söyledi.

Twitter, TikTok'u kopyalayan ilk sosyal medya platformu değil. Instagram bunu uzun süredir yapmaya çalışıyor. Facebook ayrıca kendi video içeriği olan Facebook Reels ile TikTok'un başarısını yakalamaya çalışıyor. YouTube ise TikTok videolarını Shorts adlı versiyonuyla zamanında kopyalama girişimini gerçekleştirmişti.

Twitter'ın da diğer platformlar gibi TikTok'un başarısını kendi platformuna çekme çalışmasının başarılı olup olmayacağını göreceğiz.