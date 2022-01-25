Twitter’da Yeni Özellik: Yakın Arkadaşlara Özel Tweet

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, yeni bir özellik ile bugün gündeme düştü. ‘Flock’ isminin verildiği özellik, seçtikleri kişilere tweet atma imkânı tanıyacak. Bu noktada, Instagram’ın ‘yakın arkadaşlar’ özelliğine benzerliği ile çok konuşulan Twitter; rekabet içinde olduğu Instagram ve Tik Tok platformları kullanıcılarını kendisine çekmeye çalışıyor gibi görünüyor. O halde gelin, Twitter’in yeni özelliği ‘Flock’u yakından inceleyelim.

Twitter, ‘Yakın Arkadaşlar’ Özelliği Getiriyor

Bir mikroblog uygulaması olan Twitter, kullanıcı sayısını artırmak ve kullanıcılarına daha iyi bir sosyal deneyim sunmak için pek çok yeni özellikle kendini geliştirmeye devam ediyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda Intagram’ın ‘hikâye’ özelliğini kendi platformunda uygulayan şirket, bu defa da ‘yakın arkadaşlar’ özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram kullanıcılarının yalnızca belirledikleri bir grup insana hikâye paylaşmalarını sağlayan bu özelliğin farklı bir versiyonu, geçen yıl Twitter tarafında, ‘güvenli arkadaşlar’ olarak sunulmaya hazırlanıyordu. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ise, bu özelliğin ‘güvenilir arkadaşlar’ yerine, yakın arkadaşlar olarak şekillendiğini ortaya seriyor. Ayrıca, bu yakın arkadaş gurubu kısaca Flock, yani Sürü olarak adlandırılacak.

Flock 150 Kişi İle Sınırlı Olacak!

Twitter’in yeni özelliği olarak kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan Flock, hem tweet hem de hikâye paylaşımlarını, seçilen 150 kişiye özel kılacak. Seçili kişiler, Flock’ta atılan tweet’lere cevap verebilecek iken seçili olmayan hesaplar söz konusu tweetleri göremeyek. Bu mantığın Instagram özelliği ile birebir aynı olduğunu söylemek mümkün. Buna karşın, Intagram’da kullanıcılar yakın arkadaşlar listesine eklendiğini hikâyedeki yeşil etiketten anlayabiliyordu. Twitter’da ise gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter Sözcüsü Tatiana Britt şunları söyledi: “Twitter her zaman insanların sağlıklı sohbetler yapmasına yardımcı olmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor ve şu anda insanların daha özel paylaşımda bulunmasına izin vermenin yollarını araştırıyoruz. Şu anda özellik hakkında paylaşacak başka haberimiz yok. Ancak Twitter Flock’un yalnızca bir yer tutucu adı olduğunu doğrulayabiliriz.”

Kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için üzerinde çalışan bu yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak daha şimdiden pek çok kullanıcıyı sevindiren yeni Twitter özelliği, bazı kullanıcılar tarafından gereksiz bulundu.