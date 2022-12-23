Twitter'da Yakında Film ve Diziler Görebiliriz!

Twitter'ı devralmasının ardından Elon Musk, şirketin Twitter'ı video yaratıcıları için daha çekici hâle getirmek adına çalıştığına dair uzun süredir bazı sözler veriyordu. Bugün Twitter, Twitter Blue sayfasını güncelledi ve Twitter Blue abonelerinin artık web'den 1080p çözünürlükte ve 2 GB dosya boyutunda 60 dakikalık videolar yükleyebileceğini açıkladı.

Değişiklik öncesinde Twitter Blue aboneleri, 512 MB dosya boyutu limiti ile 1080p çözünürlükte yalnızca 10 dakikalık videoları platforma yükleyebiliyordu. Ne yazık ki, iOS veya Android'den yükleme yapıyorsanız bu sınır hâlâ geçerli.

Twitter, dağıtım için videonun kalitesini değiştirmeyi düşüneceğini de söyledi.

"Platformumuza yüklenen tüm videolar için mümkün olan en yüksek video kalitesini korumaya çalışıyoruz ancak orijinal videonuzun kalitesini gösterim sırasında değiştirebilir veya uyarlayabiliriz ve/veya orijinal videonun akış sırasında çözünürlüğünü ve bit hızını değiştirmek dâhil olmak üzere farklı ortamlara uyarlamak için değişiklikler yapabiliriz. Bunun temel nedeni İzleyicinin internet bağlantısının hızı ve kararlılığına bağlı kalmak zorunda oluşumuz."

60 Dakikalık Videoların Kontrolü Nasıl Sağlanacak?

Twitter, daha uzun video yüklemelerine izin vererek, korsan içeriklerle mücadele etme konusunda da bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Kullanıcılar filmleri veya TV dizilerinin tüm bölümlerini yayınlayabilir ve sosyal ağın moderatörlerinin ve otomatik sistemlerin bunları hızlı bir şekilde kaldırma konusunda daha çok görev yapması gerekecek.

Geçen ay, Twitter'ın telif hakkı sistemleri kısa bir süreliğine çalışmayı durdurduğunda, kullanıcılar tüm filmleri küçük parçalar hâlinde yüklemişlerdi. Yeni 60 dakikalık video sınırı, kötü niyetli kişilerin işini nispeten kolaylaştırabilir.

Bu videolardan para kazanma ile ilgili sorular da var. YouTube, daha uzun videolarda birden fazla reklam gösteriyor ancak Twitter'ın benzer bir şey yapmayı planlayıp planlamadığı şu anda belirsiz.

Aboneler, video yükleme limitini artırmanın yanı sıra yanıtlarda da öncelikli olacak. Şirket, diğer kullanıcıların "mavi tikli hesaplardan gelen yanıtları diğer yanıtlara göre biraz daha ön planda göreceklerini" söyledi. Bu, mavi tikli hesapların yanıtlarını diğer yanıtlardan daha çok göreceğiniz anlamına geliyor.