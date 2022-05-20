Twitter Yalan Haberlerin Önüne Geçmeyi Planlıyor

Twitter, potansiyel olarak tehlikeli yanlış haberler yayan gönderileri azaltmak adına yeni bir politikayla yalan ve yanlış haberlere karşı mücadelesini hızlandırıyor. Değişiklik, çatışma veya kriz zamanlarında doğru bilgiyi teşvik etmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Perşembe gününden itibaren Twitter, çatışma bölgelerindeki koşulları yanlış karakterize eden veya sivillere karşı yalan savaş suçları ve vahşet iddialarında bulunan materyaller de dâhil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında yanıltıcı iddialarda bulunan gönderileri otomatik olarak tavsiye etmeyecek ve öne çıkarmayacak.

San Francisco merkezli şirket, yeni "kriz yanlış bilgilendirme politikası" kapsamında Twitter'ın devam eden insani krizlerle ilgili çürütülmüş iddialara uyarı etiketleri ekleyeceğini söyledi. Kullanıcılar, yeni kuralları ihlal eden gönderileri beğenemeyecek, paylaşamayacak ve yanıtlayamayacak.

Twitter Güvenilir Bilgilerin Yer Aldığı Bir Platform Olmayı Amaçlıyor

Değişiklikler Twitter'ı, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yayılan yanlış bilgi, propaganda ve söylentilerle boğuşmaktan kurtulan bir sosyal platform hâline getiriyor. Bu yanlış bilgi ve yalan haberler, iyi niyetli kullanıcılar tarafından yayılan söylentilerden, Rus diplomatlar tarafından desteklenen Kremlin propagandasına veya Rus istihbaratıyla bağlantılı sahte hesaplara ve ağlara kadar uzanıyor.

Yeni politika, dijital olarak manipüle edilmiş medyayı, seçimler ve oylama hakkında yanlış iddiaları ve COVID-19 ve aşılarla ilgili çürütülmüş iddialar dâhil olmak üzere sağlıkla ilgili yanlış bilgileri yasaklayan mevcut Twitter kurallarına katılacak.

Twitter, bir gönderinin yanıltıcı olduğunu belirlemek için çeşitli güvenilir kaynaklara güveneceğini söyledi. Bu kaynaklar arasında insani yardım grupları, çatışma gözlemcileri ve gazeteciler yer alacak.