Twitter’dan Yanıltıcı Bilgiler İçeren Tweetler İçin Önlem!

Sıcak gelişmelerden en kısa sürede haberdar olmak, insanlarla etkileşim halinde kalmak için çokça başvurulan sosyal medya platformlarından Twitter, sosyal medya kullanıcılarını yanıltıcı bilgiler içeren tweetlerden uzak tutmak için yeni bir sistem geliştiriyor. Yeni sistem, paylaşılan bilgilere göre herhangi bir tweeti retweet etmeden önce gösterilen makale sistemine benzer bir şekilde çalışıyor.

Yanıltıcı Bilgiler İçeren Tweetler İçin Harekete Geçildi

Twitter zaten uzun bir zamandır sosyal medya platformunu kullanan kişileri güvende tutmak için içeriğinde eksik ve hatalı bilgiler bulunduran tweetlere “yanıltıcı bilgi” damgası vuruyordu. Son gelişmelere bakılırsa sosyal medya platformunda halihazırda bulunan özelliğin kapasitesi daha da genişletiliyor. Twitter artık sosyal medya kullanıcılarını yanıltıcı bilgi içermesi nedeniyle yanıltıcı bilgi damgası vurulmuş içerikleri beğenmeye çalıştığında öncelikle bir uyarı mesajı göstererek uyaracak.

Twitter, geçtiğimiz günlerde yapılan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi öncesinde yani eylül ayında insanların başkanlık oyunu kime vereceğini etkileyebilecek tweetleri engellemeyi amaçlayan bir dizi politikayı uygulamaya koymayı planladığını duyurarak “Yanıltıcı bilgi içeriyor” damgası vurulmuş tüm tweetlere ek uyarılar ve bazı kısıtlamalar getirme sözü vermişti.

Sosyal medya platformu, sosyal medya kullanıcılarına verdiği bu sözü aradan çok geçmeden tuttuğunu kanıtladı. Seçimi kaybeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın yanıltıcı bilgi içeren tweetlerinden birini yanıltıcı bilgi içermesi dolayısıyla engelledi. Twitter, bunu Trump’ın tweeti üzerinde yaptığında seçime yalnızca saatler kalmıştı.

Twitter, sosyal medya platformunda yanıltıcı bilgileri azaltmak için alınan önlemlerin tamamının yanıltıcı bilgi içeren tweetleri ve retweetleri %29 oranında azaltmaya yardımcı olduğunu ve sosyal medya platformunun bu hamlesinin kullanıcıların yanıltıcı bilgi içeren tweetleri beğenme davranışının önüne geçmesine çok fayda sağladığını belirtti.

Yeni Sistem Nasıl Çalışıyor?

Yanıltıcı bilgiler içeren tweetleri retweetlemeden önce gösterilen uyarı zaten uzun bir zamandan beri sosyal medya kullanıcılarına gösteriliyordu ancak Twitter’ın üzerinde çalıştığı bu özellik, yanıltıcı bilgi içeren tweetleri beğenmesinin de önüne geçecek. Örneğin kullanıcıların beğenmeye çalıştığı tweet henüz doğruluğu kanıtlanmamış bilgi içeren bir tweet ise bu kullanıcılara önce bir uyarı mesajı çıkacak. Kullanıcı dilerse uyarı mesajını atlayıp tweeti beğenebilecek.