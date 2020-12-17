Twitter, Yanıltıcı COVID-19 Gönderilerine Geçit Vermeyecek

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınının dünyaya yayıldığı günden itibaren aşı geliştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. COVID-19 aşılarının çoğu uygulanma aşamasına geldi ancak sosyal medya başta olmak üzere aşı karşıtı olan insanlar birçok ortamda komplo teorilerini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Twitter ise diğer sosyal medya platformları gibi yanıltıcı COVID-19 gönderilerine geçit vermeyeceğini belirterek bu tür teorilerin yayılmasına izin vermeyeceğine işaret etti.

Twitter, Yanıltıcı COVID-19 Gönderileri İçin Yeni Karar Aldı

Dünyadan haberler almak ve insanlarla etkileşim halinde kalmak için en çok kullanılan sosyal ağlardan Twitter, coronavirus için geliştirilen aşı çalışmalarının karşıtı olan grupların yaymaya çalışmakta olduğu komplo teorilerine geçit vermemek için politikalarında birtakım değişikliğe gitti. Twitter’ın güncellenen politikası 21 Aralık’ta yürürlüğe girecek olup, sosyal medya platformu tarafından belirtilen tarihten itibaren platformda önceden paylaşılmış bu tür tweetler de dahil olmak üzere aşı hakkında komplo teorileri içeren hiçbir tweete izin verilmeyecek.

Sosyal medya platformu, COVID-19’a ilişkin komplo teori niteliği paylaşan içeriklerle ilgili yaptırımlar uygulayan diğer platformların aksine tweetin silinmesini sosyal medya kullanıcısının kendisinden talep edecek. Platform, yeni yılın başlarından itibaren asılsız söylentiler paylaşan ve bu tweetlerin yayılmasını destekleyecek şekilde paylaşılmış tweetlerin, aşılar hakkında eksik veya yanlış bilgiler içeren tweetlerin üzerine uyarı etiketi ekleneceğini söyledi. İşaretlenen bu tweetlerde ayrıca gizleme, etkileşimi kısıtlama gibi çözümlerin uygulanması planlanıyor.

Şirketin içerisinde bulunduğumuz zorlu dönemdeki en büyük önceliğinin yeni tip koronavirüs salgının en şiddetli döneminde geliştirilen aşılar hakkında yanlış yönlendirmelere neden olabilecek bilgileri ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Sosyal medya platformunun belirtilen tarihten itibaren bu tür tweetler hakkında herhangi bir yaptırım uygulamadan önce insan denetlemesinden geçeceği öğrenildi.

Yanıltıcı COVID-19 Gönderileri Nedir, Zararları Neler?

Twitter, salgının başında COVID-19 kapsamına giren yanlış bilgilere özgü bir dizi yeni içerik politikası oluşturdu ve sosyal medya kullanıcıları yeni tip koronavirüs hakkında yanlış ve asılsız söylentileri paylaşmaya devam ettikçe söz konusu içerik politikası güncellenmeye devam etti. Bu tür gönderiler genellikle virüsün bulaşma biçimi ile alakalı sahte ve zarar verme potansiyeli taşıyan gönderilerden oluşuyor. Başkalarına zarar verme potansiyeli olan bu gönderilerin herhangi bir felakete yol açmaması için sosyal ağlar da üzerine düşen görevi yerine getirerek insanların yanlış yönlendirilmesini engellemeye çalışıyor.