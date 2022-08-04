Twitter Yanıt İstemleri Özelliği Artık Türkçe'de de Kullanılabilir

Twitter, Türkçe Yanıt İstemleri özelliğinin başarılı geçen deneme sürecinden sonra, bu özelliğin 2 Ağustos'tan itibaren iOS, Android ve Web için globalde Twitter’ı Türkçe dilinde kullanan kullanıcıların tümüne sunacağını açıkladı.

Twitter bir süredir yeni özellikleriyle kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni uzun süredir geliştirilen tweet düzenleme özelliğiydi. Yakın zamanda kullanıcılara sunulması beklenen özelliğin yanı sıra Yanıt İstemleri gibi farklı özellikler de geliştiriliyor.

Twitter Yanıt İstemleri Nedir?

Twitter, bu özelliği 2022'nin başından bu yana Dünya'nın çeşitli bölgelerinde test ediyordu. Reply Prompts yani Türkçe olarak bilinen adıyla Yanıt İstemleri özelliği, bir Tweet'e yanıt olarak zararlı olabilecek bir dil (hakaret, kaba dil veya nefret dolu sözler) algıladığımızda görünür. Bu özellik, insanlara yazdıklarını yeniden düşünme ve potansiyel olarak yanıtı silme veya değiştirme şansı veriyor.

Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen yıl, konuşmaları daha medeni hâle getirmenin ve Twitter’daki genel konuşmanın sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak ABD ve Brezilya'daki insanlara yönelik yanıt istemleri özelliğini başlattık. Bu test, ABD'deki kişilerin %30'unun ve Brezilya'daki kişilerin %47'sinin, sorulduktan sonra yanıtlarını değiştirmesi veya silmesiyle sonuçlandı. Bu özelliği Türkçe olarak test ettikten sonra, tüm dünyada Türkçe dil ayarlarına sahip olan herkese sunmaya hazırız. Bu başarıyı dünyanın her yerindeki insanların Twitter'daki deneyimlerine yansıtmak amacıyla bu özelliği farklı pazarlarda ve dillerde de test etmeye devam edeceğiz."

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