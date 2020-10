Twitter Yanıtları Gizleme İle Tartışmalara Son Verecek

Sosyal medya platformlarına gelecek özellikleri önceden keşfetmekle tanınan Tersine Mühendislik Uzmanı Jane Manchun Wong, dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya platformu Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği duyurdu. Uygulamalara gelecek olan özellikleri keşfettikten sonra özellikleri insanlar ile paylaşan Manchun Wong'un yeni tweetine göre söz konusuna sosyal medya platformundaki tartışmaları sonlandıracak bir özellik geliyor. İşte Twitter yanıtları gizleme ile ilgili yapılacak düzenlemenin tüm ayrıntıları!

Uygulamalara gelecek özellikleri keşfetmesi ve birbirinden farklı uygulamalarda yer alan yeni fakat gizli özellikleri ortaya çıkarmak için tersine mühendislik yöntemleri kullanması ile tanınan Jane Manchun Wong, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ın sosyal medya kullanıcılarının tweetlerine gelen saldırgan tutum sergilemekte olan yanıtları engellemek ve bu tür yanıtlara sosyal medya platformunda bir son vermek için yeni böir özellik üzerinde çalıştığını ifade ettiği bir tweet yayımladı.

Twitter, kısa bir süre önce sosyal medya kullanıcılarının istenmeyen yanıtları gizlemesini sağlamak için sosyal medya platformuna yeni bir özellik getirmişti. Sosyal medya platformuna gelen Twitter yanıtları gizleme özelliğinin amacı, Twitter'daki saldırgan amaçlı gönderilen yanıtlara bir son vermekti. Twitter özelliği sosyal medya platformuna getirirken her ne kadar amacının sınırlarında kalmış olsa da sosyal medya kullanıcıları tarafından çok fazla kullanılan bir özellik olmadı.

Twitter, Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan tweete göre sosyal medya kullanıcılarına çok fazla yardımcı olmadığını düşündüğü özelliğin daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Sosyal medya platformunda yapılacak düzenlemelerle beraber sosyal medya platformunda çok kısa sürede meydana gelen ve giderek büyüyen tartışmalara daha az rastlanması bekleniyor.

Twitter, Tersine Mühendislik Uzmanı Wong tarafından paylaşılan ekran görünütüsüne göre çalışmalarını sosyal medya platformunda saldırgan amaçlı gönderilen yanıtlara cevap verecek olan insanları önceden uyaran bir sistem üzerinde sürdürüyor. Twitter'a gelecek yeni özellik sayesinde Twitter yanıtları gizleme özelliği daha yaygın olarak kullanılmaya başlanacak ve sosyal medya kullanıcıları anlık bir öfke ile başkasının olumsuz yanıtına cevap vermeden önce tartışma başlatmanın dışında bir seçeneğinin daha olduğunu göz önünde bulundurabilecek.

Twitter is working on encouraging people not to engage with negative/offensive replies, and instead to hide those replies pic.twitter.com/JXj3nIqwB5