Twitter Yanlış Bilgi Yayılımını Önlemek İçin Yeni Adım Atıyor

Twitter, yanlış bilgi yayılımının önüne geçebilmek ve sosyal medya kullanıcılarına daha çok doğru bilgiler sunabilmek için The Associated Press ve Reuters ile iş birliğine gidiyor.

İnsanların sosyal medya platformunda konuştuğu en popüler konulardan bazılarını ele almak için birlikte çalışan kişilerden oluşan denetim ekibi, gündem bölümünü daha güvenilir bilgilerle doldurmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Twitter Yanlış Bilgi Yayılmasını Nasıl Engelleyecek?

The Associated Press ve Reuters ile iş birliği yapan şirket, insanların sosyal medya platformunda tartıştığı konuları değerlendirerek daha iyi bağlamsal bilgi sağlamak için çalıştığını açıkladı.

Kullanıcılara yönelik yaptığı açıklamada yakın bir zamanda tartışmaları ile alakalı daha iyi ve daha çok bilgi bulabileceğini belirten şirket, başlangıç noktası olarak trendlerin ne ile ilgili olduğunu belirlemede daha başarılı bir hale geleceğini söyledi.

Şirket, yeni gelişmelerin ayrıca yanlış bilgi içerebileceğini düşündüğü konuları belirlemesine de yardımcı olacağını düşünüyor. Şirket ayrıca bazı konuları çok konuşulan bir konu haline gelmeden önce de tespit edeceğine işaret etti. Sosyal medya platformunda herhangi bir konu viral hale gelmeden önce o konuya olan ilgi düzeyi ve odak noktası incelenerek konunun açıklaması ve verilen bağlantılar, konu vb. ile daha uyumlu olacak.

Twitter, iş birliği ile geliştirilecek olaylar arasındaki bağlantının ayrıca bazı özelliklerin de daha iyi çalışmasına yardımcı olmasını bekliyor. Şirket burada Birdwatch gibi araçlardan bahsediyor olabilir. Associated Press ve Reuters, şirkete başlangıçta İngilizce içerikler hakkında yardım etmeye odaklanacak ancak ekibin Japonca, Arapça, İspanyolca, Portekizce vb. dillerinde hazırlanan içerikleri de daha bağlamsal hale getireceğini belirtmek gerekiyor.

Sosyal medya platformu görünüşe bakılacak olursa geçen son iki yıl içinde çok daha net bir şekilde görülmeye başlanan komplo teorilerinin önüne geçme hedefini tamamlamada oldukça istekli ve bu nedenle kararlılıkla ilerlemeye çalışıyor.

Twitter'ın attığı yeni adımlar, platformun gündemdeki konuların ne ile ilgili olduğunu daha iyi anlamasına ve bunların önceden önüne geçmesine yardımcı olabilir fakat bunun önüne geçilip geçilmeyeceği veya yeni sistemin kusursuz çalışıp çalışmayacağı elbette ki ilerleyen günlerde öğrenilebilecek.