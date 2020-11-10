Twitter'dan Yanlış Bilginin Yayılmasını Önlemek için Yeni Özellik Yolda

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Twitter, yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Twitter'ın bu kez yanlış bilginin yayılmasını önlemek için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. İşte Twitter'ın yeni özelliği.

Twitter Yanlış Bilginin Yayılmasını Önleyen Özellik Üzerinde Çalışıyor

Şirket, bir kullanıcı yanlış bilgi olarak etiketlenmiş bir tweet'i "Beğenmeye" çalıştığında "yanıltıcı bilgi" etiketinin ortaya çıkmasına neden olacak, henüz yayınlanmayan yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik, Jane Manchun Wong tarafından Twitter uygulamasının kodunda keşfedildi. Özellik kullanıcının yanlış bilgi içeren tweeti beğenmesini yavaşlatıyor. Böylece yanlış bilgi yayılımının önüne geçiyor.

Hemen aşağıdan keşfedilen özelliğe bakabilirsiniz.

Twitter is working on misinformation warning on Likes, just like the ones for Quote Tweets / Retweets pic.twitter.com/BLlmaw5RZK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 9, 2020

Yeni özelliğin ne zaman yayına alınacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter yetkilileri konu hakkında bir açıklama yapar ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Twitter hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'ın yeni özelliği nasıl? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerini hızlıca öğrenebilirsiniz.

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