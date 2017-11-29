Twitter Yanlışlıkla Bazı Kullanıcıların Konumunu İfşa Etti

Elimizde taşıdığımız akıllı telefonlar GPS donanımını bünyesinde barındırdıkça bulunduğumuz konumun da her zaman açığa çıkma potansiyeli vardır. Çoğunlukla konum paylaşma fonksiyonu ya da konumun ortaya çıkma ihtimali kullanıcılarda önemli bir baskı yaratmaz. Ancak özel hayatının gizliliği konusunda son derece hassas olan kullanıcılar da yok değil. Bu gibi kullanıcıların iradesi dışında konumunun ortaya çıkması ise ciddi bir sorundur. Twitter’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir açık yüzünden bazı kullanıcıların yerlerinin ifşa edilmesi huzursuzluk yarattı.

We've removed the locations from potentially affected Tweets & are directly emailing those who may have been impacted, if an email address has been provided to us. We take these types of issues seriously. We’re sorry this occurred & will continue our work to make Twitter better. — Twitter Support (@TwitterSupport) 24 Kasım 2017

Bazı Twitter kullanıcıları geçtiğimiz günlerde attıkları tweetlerin altında şehir bazında konum bilgisinin de paylaşıldığını fark etti. Şikayetlerin paylaşılması üzerine ise Twitter’ın bu olayda bir açığı olduğu anlaşıldı. Twitter’a göre bu durum son zamanlarda konum paylaşma özelliğini sık kullanan kullanıcılarda görüldü. Ne var ki tweetlerin altında verilen şehir bazlı konum bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Kullanıcıların bir kısmı paylaşılan şehir isimlerinin son zamanlarda yapılan aramalara dayandığını, bir kısmı ise şehirlerin tamamen rastgele paylaşıldığını düşünüyor.

Twitter olaya hemen el attı ve sorunu çözdü. Kullanıcıların tweetlerinde yer alan konum bilgileri silinirken, durumdan etkilenen kullanıcılardan da mail yoluyla özür dilendi.