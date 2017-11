Twitter Yanlışlıkla Bazı Kullanıcıların Konumunu İfşa Etti

Elimizde taşıdığımız akıllı telefonlar GPS donanımını bünyesinde barındırdıkça bulunduğumuz konumun da her zaman açığa çıkma potansiyeli vardır. Çoğunlukla konum paylaşma fonksiyonu ya da konumun ortaya çıkma ihtimali kullanıcılarda önemli bir baskı yaratmaz. Ancak özel hayatının gizliliği konusunda son derece hassas olan kullanıcılar da yok değil. Bu gibi kullanıcıların iradesi dışında konumunun ortaya çıkması ise ciddi bir sorundur. Twitter’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir açık yüzünden bazı kullanıcıların yerlerinin ifşa edilmesi huzursuzluk yarattı.

We've removed the locations from potentially affected Tweets & are directly emailing those who may have been impacted, if an email address has been provided to us. We take these types of issues seriously. We’re sorry this occurred & will continue our work to make Twitter better.