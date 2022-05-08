Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolar ödeyerek satın alan Elon Musk'ın Twitter için birçok planı olduğunu sizlere aktarmıştık. Başlangıçta kimlik doğrulama ve bot hesapları sonlandırma gibi amaçları gün yüzüne çıksa da Musk'ın asıl planı çok daha farklı. İddialar doğruysa Elon Musk, Twitter'a yeni bir abonelik sistemi getirmeyi planlıyor.

Elon Musk'ın 2028 yılına kadar 10 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi amaçladığı bu yeni abonelik sistemi, platformun mevcut Twitter Blue abonelik sisteminden farklı olacak. Twitter Blue da dâhil olmak üzere bu abonelik sistemlerinin asıl amacı totalde 26 milyara yakın gelir sağlamak olacak.

Elon Musk Yeni Abonelik Sisteminin Hazırlıklarına Başladı

New York Times'ın bildirdiği bu yeni abonelik sisteminin detaylarını Musk geçtiğimiz günlerde şirketin yatırımcılarına anlattı. Şirketin yıllık toplam geliri 5 milyar dolar dolaylarında ve Musk bu abonelik sisteminin ardından minimum 10 milyar dolar rakamlarını görmeyi hedefliyor. Musk ayrıca şirketin çalışan sayısını da bu yeni abonelik sistemi çevresinde kuracağı ekiple artırma peşinde.

Şimdilik bu yeni abonelik sistemiyle ilgili bir detay yok ancak mevcut Twitter Blue abonelik sistemindeki reklamsız makaleler gibi kullanıcıya özgü içeriklerden ziyade abone kullanıcıları, normal kullanıcılardan ön plana çıkaracak özelliklere sahip olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın bu kararı Twitter'ın mevcut düzenini bozacak mı yoksa daha mı iyileştirecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.