Twitter, iOS Uygulamasında Yeni DM Özelliğini Test Ediyor

Binlerce kişinin kullandığı sosyal medya platformu Twitter, iOS uygulamasında yeni bir Direct Message (DM) özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Twitter’ın yaptığı bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar bir tweet’e herkesin görebileceği bir tweet yanıtı yerine bir mesajla cevap verebilecek. Uygulama, bu özelliğin kullanılabilmesi için hızlı bir çözüm de üretti. Ancak birçok kullanıcı bu özelliğin ‘berbat’ olduğunu düşünüyor.

Twitter’ın destek hesabından yapılan bir paylaşımda, ‘Bir tweet’in yazarına doğrudan cevap vermek istediğinizde ana sayfanız üzerinden hızlıca DM göndererek bir sohbet başlatabileceksiniz. Tweet’lere eklenecek DM ikonunu iOS’te bazılarınızla test ediyoruz.’ ifadeleri kullanıldı.

'Taciz Mesajlarında Artışa Neden Olabilir'

Yeni özelliğini duyuran şirket, test kullanıcılarından birçok farklı geri dönüş aldı. Amerikalı avukat ve oyuncu Eliza Orlins, mesaj gönderebilmek için profile girme ihtiyacının tacizi durduran bir özellik olduğunu ve hatta kullanıcılara bu ikonu devredışı bırakma imkanı sunulması gerektiğini ifade etti. Bir diğer kullanıcı ise bu konunun tacizle ilgisi olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Ancak ne yazık ki pek çok Twitter kullanıcısı, Orlins’in kaygılarını paylaşıyor gibi görünüyor. Tacizin kolaylaşacağını savunan kullanıcılar, bundan kaçmak için DM’lerini kapatmak zorunda kalabileceklerini söylüyor. Test edilen özelliğin güvenliği arka plana attığını iddia eden ve bunun kadınlar ile azınlıklara tacizi kolaylaştıracağını söyleyen çok sayıda paylaşım yapıldı.

Twitter bu tepkilerin ardından kullanıcılara DM’lerini tamamen veya kısmi olarak kapatabileceklerini vurguladı.