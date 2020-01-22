Twitter Yeni Güncelleme ile Sarpa Sardı! Sakın Güncellemeyin

Twitter için geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni yazılım güncellemesi kullanıcıların önemli sorunlarla başbaşa kalmasına yol açtı.

Kullanıcılar Tepkili

Bugün yeni güncellemelerin kullanıcılara sunulmasının öncesinde pek çok test aşamasından geçilmesi özellikle popüler uygulamalarda hatalara denk gelmeyi oldukça nadir bir durum haline getiriyor. Buna karşın imkansız değiller. Nitekim Twitter'ın son güncelleme ile karşı karşıya kaldığı sorunlar da bunun bir parçası.

8.28 sürümü için yapılan güncellemenin ardından güncellemeyi yükleyen kullanıcılar uygulamaya giremediklerini, uygulamanın başladıktan sonra hemen kapanarak çöktüğünü dile getirdi. Şu an Android kullanıcıları etkileyen bu sorunun diğer işletim sistemleri için geçerli olup olmadığı noktasında bir fikrimiz yok. Ancak Play Store üzerinde yapılan yorumlar genişleyen bir sorunu işaret ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan destek ekibi sorunu onayladı. Şirket sorunun düzeltildiğini bildirdikleri süreye kadar uygulamayı güncellememenizi tavsiye ediyor.

Sorun Yaşayanlar Ne Yapabilir?

Şu an bu sorunun varlığı onaylanmış olsa da, her cihaz için geçerli olup olmadığı konusunda bir fikrimiz yok. Eğer güncellemeyi yüklediyseniz ve bu sorunu yaşamaya başladıysanız yapabileceğiniz bazı şeyler şunlar: