Twitter'ın Yeni Para Kazanma Programı Duyuruldu: Nasıl Başvurulur?

Twitter, içerik üreticilerinin Tweet atarak para kazanmasını sağlayacak yeni bir program duyurdu. Program, "Creator Ads Revenue Sharing" olarak adlandırılacak ve içerik üreticilerinin Twitter'da yayınlanan reklamlardan gelir elde etmelerini sağlayacak.

Twitter'ın Yeni Para Kazanma Programına Katılmak İçin Ne Gerekiyor?

Programa katılmak için içerik üreticilerinin aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor:

Twitter Blue veya Onaylı Kuruluşlara abone olmak

Son 3 ayın her birinde gönderilerlerinde en az 5 milyon gösterim elde etmek

Creator Ads Revenue Sharing için insan incelemesini geçmek

Programa kabul edilen içerik üreticileri, Twitter'da yayınlanan reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmını alacak.

Twitter, programın ilk etapta yalnızca ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu ancak programın daha sonra diğer ülkelere de genişletilmesi planlanıyor. Yeni program, Twitter'ın içerik üreticilerini platformda tutmaya ve daha fazla içerik üretmeye teşvik etmesini amaçlıyor.

Twitter'ın yeni Para Kazanma Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Twitter, henüz programa başvuruları herkes için açmadı ancak çok yakında programı, daha fazla içerik üreticisini kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu.

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